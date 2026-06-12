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Chiffres vertigineux Mille milliards de dollars : à quoi correspond la fortune d'Elon Musk ?

Gregoire Galley

12.6.2026

La fortune d'Elon Musk s'approche de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, un niveau de richesse inédit qui reposera notamment sur la valeur des actions de sa société spatiale SpaceX, qui entre en Bourse vendredi.

La fortune d'Elon Musk s'approche de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars.
La fortune d'Elon Musk s'approche de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars.
ats

Agence France-Presse

12.06.2026, 14:18

En français, parler de «trillionnaire» comme le font les Anglo-saxons serait toutefois impropre: un trillion désigne en français un milliard de milliard, et non mille milliards comme en anglais.

Au classement des personnalités les plus riches du monde, le fondateur de SpaceX pèse désormais plus lourd que ses trois poursuivants réunis, les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, suivis de Jeff Bezos, créateur d'Amazon, d'après les données de référence de Forbes et Bloomberg. Mais que représentent mille milliards de dollars ?

C'est presque la somme des richesses produites sur une année par un pays comme la Suisse ou la Pologne (1.040 milliards de dollars de PIB en 2025, selon les chiffres du Fonds monétaire international). Ou encore trois fois la valeur actuelle des réserves d'or de la Banque de France.

Contrairement au métal précieux, qui est un bien réel et une valeur refuge réputée pour sa stabilité, la fortune d'Elon Musk est corrélée aux cours des actions que possède l'homme le plus riche du monde: son montant est donc très volatil et l'argent reste essentiellement virtuel tant qu'il ne vend pas d'actions.

SpaceX. Malgré une image écornée, Musk réalise la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire !

SpaceXMalgré une image écornée, Musk réalise la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire !

«Effet psychologique»

Le multimilliardaire détient environ 12% du constructeur automobile Tesla, et conserve un peu moins de la moitié du capital de SpaceX après l'entrée en Bourse.

«Si Elon Musk voulait sortir une très grosse partie de ses actions pour acheter de l'immobilier ou que sais-je, le cours des actions en question baisserait massivement» et mécaniquement, sa fortune totale suivrait la même tendance, explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché pour la société d'investissement IG France.

«Il y a la loi de l'offre et de la demande», explique-t-il. «Mais il y a aussi, voire surtout, l'effet psychologique: une vente massive d'actions d'Elon Musk, qui a une empreinte très forte sur la stratégie de ses entreprises, enverrait un signal très fort au marché»: les autres investisseurs auraient tendance à l'imiter, ce qui diminuerait d'autant la valeur des actions, et in fine la fortune du multimilliardaire.

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