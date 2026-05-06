Le ministre du Commerce «évasif, nerveux, malhonnête» sur ses liens avec Epstein

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un menteur pathologique» ? Le ministre du Commerce «évasif, nerveux, malhonnête» sur ses liens avec Epstein

ATS

6.5.2026 - 21:41

Des députés démocrates au Congrès américain ont accusé mercredi le ministre du Commerce de Donald Trump, Howard Lutnick, de mentir sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le ministre a été entendu à huis clos par une commission parlementaire.

Howard Lutnick a été entendu à huis clos par une commission parlementaire au sujet de ses liens avec Epstein.
Howard Lutnick a été entendu à huis clos par une commission parlementaire au sujet de ses liens avec Epstein.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 21:41

06.05.2026, 21:42

«Après ce que nous avons vu jusqu'ici dans cet entretien, je suis très à l'aise pour dire que Howard Lutnick est un menteur pathologique», a déclaré à la presse la députée démocrate Yassamin Ansari, à la sortie de l'audition. L'élu démocrate Suhas Subramanyam a lui appelé le ministre à démissionner.

«Ce que nous venons d'entendre dans cette pièce défie l'entendement», a déclaré le député. «Il était évasif, nerveux, malhonnête», a-t-il ajouté. Howard Lutnick ne s'est pas arrêté pour parler avec la presse après son audition. Son nom apparaît dans les documents du dossier Epstein publié par le ministère américain de la Justice.

Incertitude. Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

IncertitudeLe Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Récits divergents

Dans un podcast en octobre 2025, le ministre avait raconté s'être juré – après une rencontre avec Jeffrey Epstein en 2005 – de ne jamais revoir le financier. Mais il avait reconnu en février avoir déjeuné en 2012 avec Jeffrey Epstein sur son île privée dans les Caraïbes.

Il avait affirmé avoir «à peine vu» Jeffrey Epstein depuis 2005. A l'époque, selon Howard Lutnick, les deux financiers avaient emménagé dans le même quartier de New York. Les élus démocrates ont pointé du doigt mercredi les récits divergents offerts par le ministre à quelques semaines d'intervalle.

«Si vous êtes mal à l'aise en présence de cette personne – nous lui avons demandé encore et encore – pourquoi êtes-vous allé sur l'île?», a raconté Suhas Subramanyam à la presse. «Il dit qu'il ne se souvient pas. C'est inexplicable», a ajouté le député.

Affaire Epstein. «J'ai besoin de voir ton corps» - Le témoignage choc de deux ex-mannequins

Affaire Epstein«J'ai besoin de voir ton corps» - Le témoignage choc de deux ex-mannequins

Le chef républicain de la commission parlementaire d'enquête sur l'affaire Epstein, James Comer, a rejeté de son côté les accusations des élus démocrates, affirmant que Howard Lutnick avait été «très coopératif» sur ses liens avec Jeffrey Epstein lors de l'audition.

Personnalités impliquées

Plusieurs personnalités se sont retrouvées sous le feu des projecteurs pour s'être rendues sur «Epstein Island», dans les îles Vierges américaines, où des procureurs accusent Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel.

La simple mention du nom d'une personne dans les documents du dossier Epstein ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

Les plus lus

Trois scènes qui montrent que la démocratie américaine se meurt
Football champagne : suivez le choc Bayern - PSG en direct !
Le ministre du Commerce «évasif, nerveux, malhonnête» sur ses liens avec Epstein
«Ils n'ont pas pris le problème au sérieux», dénonce un ex-passager de la croisière
L'horreur en France: une ado de 14 ans lardée de coups de couteau
«Qui a besoin de boire de la bière à cinq ou six heures du matin ?»