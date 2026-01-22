En ouverture de la première session de l'année, le Grand Conseil genevois a observé jeudi soir une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana (illustration). ATS

En ouverture de la première session de l'année, le Grand Conseil genevois a observé jeudi soir une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Le geste visait aussi à marquer sa reconnaissance pour les secouristes.

«Au nom du Grand Conseil, je présente nos condoléances émues et notre vive sympathie aux victimes et aux familles touchées par l'incendie survenu le 1er janvier», a déclaré sa présidente Ana Roch. Et de relever «l'élan de sympathie» qui «a largement dépassé les frontières cantonales valaisannes, avec des actes de solidarité concrets dans toute l'Europe.»

Ana Roch a salué «l'engagement des services de secours, mais aussi l'intervention des jeunes qui se trouvaient sur place et qui n'ont écouté que leur courage pour venir en aide aux personnes en difficulté.» Remerciant également les soignants pour leur implication «dès les premiers instants», elle a relevé que «ce type de blessures va demander un accompagnement de longue durée.»

Mme Roch a invité les députés à associer à leurs pensées les victimes de la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu lundi en Espagne. Après la minute de silence, le courrier de remerciements du Grand Conseil valaisan à la lettre de soutien que lui a adressée le législatif genevois peu après le drame a été lu.