France Mise à l'arrêt d'une centrale nucléaire en raison de la tempête Goretti

Alix Maillefer

9.1.2026

L'opérateur français EDF a mis à l'arrêt le réacteur nucléaire EPR de Flamanville, dans le département de la Manche (nord-est,) en raison de la tempête Goretti, a annoncé l'énergéticien vendredi.

La centrale nucléaire de Flamanville, dans le nord-ouest de la France.
La centrale nucléaire de Flamanville, dans le nord-ouest de la France.
AFP

Agence France-Presse

09.01.2026, 19:52

Les unités de production n°1 et 3 de la centrale, un réacteur classique et le nouvel EPR Flamanville 3, ont été déconnectées après la réduction de leur puissance «conformément aux procédures prévues pour faire face aux prévisions météorologiques annoncées», indique EDF dans un point de situation sur son site internet.

L'unité n°2, deuxième réacteur classique du site, était elle déjà à l’arrêt «pour maintenance programmée».

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a de son côté indiqué avoir activé «de manière préventive» son centre de crise, situé dans les Hauts-de-Seine, «afin de suivre la situation à la centrale» de Flamanville.

L'ASNR ajoute que «l'événement n'a pas d'impact sur la population et l'environnement».

La centrale de Flamanville est située face à la Manche, en première ligne des vents violents qui ont balayé la région de Normandie dans la nuit de jeudi à vendredi, dépassant les 200 km/h par endroit.

EDF indique que l'unité de production n°1 avait réduit sa puissance à 50% dès jeudi matin «conformément aux procédures prévues pour faire face aux prévisions météorologiques annoncées». Vers minuit, le réacteur s'est déconnecté du réseau électrique et ne produit que le nécessaire pour sa consommation propre.

L’unité de production n°3, l'EPR de Flamanville raccordé au réseau en décembre 2024, avait réduit sa puissance dès jeudi, avant d'être déconnectée du réseau électrique et se trouver alimentée par le réseau électrique externe.

L'énergéticien précise que «la perte de la ligne haute tension» qui relie le site à l'extérieur «a occasionné le déclenchement de la turbine à 00H45 vendredi», ce qui signifie qu'elle s'est mise en sécurité et s'est arrêtée en raison d'un fonctionnement non prévu.

Dans la soirée, EDF a annoncé que le redémarrage l'EPR de Flamanville devrait intervenir le 12 janvier à minuit, tandis que le réacteur n° 1 doit redémarrer dès vendredi à minuit.

Les équipes procèdent actuellement aux diagnostics pour permettre de préciser les causes de l'incident.

«La situation technique est bien due au passage de la tempête Goretti», souligne la porte-parole d'EDF.

L'ASNR indique avoir «gréé une partie de son organisation de crise afin de s'assurer du bien-fondé des dispositions prises» par EDF pour gérer l'événement et souligne être en lien permanent avec les équipes d'EDF et la préfecture de la Manche.

Selon Christophe Quintin, inspecteur en chef à l'ANSR, cette activation concerne le réacteur n° 2, qui a perdu sa ligne haute tension extérieure au site, et non l'EPR, pour lequel les procédures se sont déroulées de manière conforme.

