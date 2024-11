Des escrocs envoient actuellement des lettres avec «MétéoSuisse» comme expéditeur. Les destinataires sont invités à télécharger une nouvelle «application d'alerte d'intempéries» via un code QR. Mais derrière tout cela se cache une méchante escroquerie par hameçonnage.

Bild: X/MeteoSchweiz

Des escrocs tentent à nouveau d'accéder aux données de citoyens suisses. L' «Office fédéral de la cybersécurité» (BACS), l'«Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse» et l'"«Office fédéral de la protection de la population"» mettent actuellement en garde contre des lettres prétendument envoyées par l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Dans ces lettres, les destinataires sont invités à installer une nouvelle «application d'avertissement d'intempéries».

«Au vu de la fréquence et de l'intensité croissantes des intempéries en Suisse, nous, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, souhaitons assurer votre sécurité et celle de votre famille», peut-on lire dans ces lettres frauduleuses.

Or, une telle application de la Confédération portant le nom mentionné n'existe pas. Au contraire, le code QR figurant dans la lettre mène au téléchargement d'un logiciel malveillant appelé «Coper» (également connu sous le nom d'«Octo2»). Lors de l'installation de la prétendue application, le logiciel malveillant tente de voler des données sensibles telles que les données d'accès aux applications d'e-banking.

Le malware ne s'attaque qu'aux smartphones fonctionnant avec le système d'exploitation Android. Une fois téléchargé, le maliciel se présente sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android comme une application «AlertSwiss» avec un logo modifié, dont l'orthographe («AlertSwiss» au lieu de «Alertswiss») et le visuel diffèrent nettement de la véritable application (logo rectangulaire dans un cercle blanc pour la fausse application, logo rond pour la véritable application).

La véritable app Alertswiss de l'Office fédéral de la protection de la population est en revanche une app d'information, d'alerte et d'alarme de la population utilisée par les services de la Confédération et des cantons.

«Si vous avez reçu une telle lettre, vous pouvez la transmettre numériquement au BACS via le formulaire d'annonce», écrit MétéoSuisse. Cela aidera à prendre les mesures de défense appropriées: «Ensuite, vous devriez détruire la lettre». Les premières mesures de défense ont déjà été prises.

Si l'application a déjà été téléchargée et installée, les utilisateurs devraient réinitialiser le smartphone concerné, c'est-à-dire rétablir les paramètres d'usine.