  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mise à l'arrêt Genève privée de son Jet d'eau!

ATS

22.10.2025 - 11:08

Comme chaque année, le Jet d'eau va subir des travaux de maintenance. Pour cela, l'emblème de Genève sera éteint durant cinq semaines à partir du 29 octobre. Le canton profite de cette mise à l'arrêt pour poursuivre la rénovation du phare des Eaux-Vives, au bout de la jetée.

Comme chaque année, le Jet d'eau, emblème de Genève, sera éteint pendant plusieurs semaines pour subir des travaux de maintenance (illustration).
Comme chaque année, le Jet d'eau, emblème de Genève, sera éteint pendant plusieurs semaines pour subir des travaux de maintenance (illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 11:08

22.10.2025, 11:20

Les travaux de maintenance ont lieu chaque automne afin de garantir le bon fonctionnement du Jet d'eau, ont rappelé mercredi les Services industriels de Genève (SIG). Les équipes vont entretenir les vannes, les pompes et les moteurs situés dans le local sous le Jet d'eau et réviser le système d'éclairage extérieur.

En parallèle, les travaux de rénovation patrimoniale du phare au bout de la jetée se poursuivront. Pilotés par l'Office cantonal de l'eau (OCEau), ils comprennent la repose d'éléments de parement et de la structure du phare fraîchement restauré. Nettoyée en profondeur, l'historique lentille de Fresnel indiquera, comme elle le fait depuis 1911, le côté bâbord de l'entrée du port de la Rade.

La rénovation du phare sera ainsi quasiment terminée. Une toiture provisoire sera posée jusqu'à ce que la coupole soit repeinte. «Sa couleur doit être définie par la commission des monuments, de la nature et des sites sur la base des recherches sur le phare des Pâquis, dont la rénovation a commencé fin septembre», a précisé François Beetschen, ingénieur en infrastructures portuaires à l'OCEau.

Le Jet d'eau sera complètement éteint du 29 octobre au 21 novembre. Il sera à nouveau en fonction dès le 22 novembre, mais avec un allumage différé à midi en semaine, au lieu de 10h00. L'horaire habituel devrait reprendre le 3 décembre, sous réserve des conditions météorologiques.

Les plus lus

«Elle mangeait de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle»
Introuvable depuis six ans – L'affaire Rebecca Reush relancée
Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées