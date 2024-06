Grisons: «On a réussi à sauver au moins une vie»

La riviere la Vispa photographiee en crue ce vendredi 21 juin 2024 a Zermatt. Le village de Zermatt est coupe du monde a cause des intemperies Il n'est plus possible de se rendre dans le village valaisan depuis vendredi midi. En raison des risques d'inondation, les trains ne circulent plus. Des bus de remplacement ont ete mis en place entre Viege et Taesch (KEYSTONE/Claude Volken)

Photo: KEYSTONE