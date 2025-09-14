Première représentante de la Palestine à participer au concours de beauté Miss Univers, Nadeen Ayoub dit vouloir profiter de cette plateforme pour montrer une autre facette de l'identité palestinienne et «humaniser» l'image d'un peuple souvent réduit, selon elle, à ses souffrances.

Miss Univers: première représentante officielle pour la Palestine

14.09.2025

En pleine guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, la jeune femme de 27 ans s'apprête à porter l'écharpe Miss Palestine pour la première fois de l'histoire de la compétition, en novembre prochain en Thaïlande.

Une opportunité, dit-elle, de mettre en avant la beauté de sa terre natale, la richesse de son patrimoine, et une image «humanisée» de ses habitants.

«Nous ne sommes pas que nos luttes et nos souffrances», affirme la jeune femme aux longs cheveux bruns. Le peuple palestinien, «c'est aussi des enfants qui veulent vivre, des femmes qui ont des rêves et des aspirations».

Miss Univers avait confirmé en août dans un communiqué à CNN la participation de la jeune femme. L'organisation «accueille fièrement des déléguées du monde entier», et Nadeen Ayoub, «militante accomplie et mannequin palestinienne, incarne la résilience et la détermination, à l'image de notre plateforme», était-il écrit.

Nadeen Ayoub, qui a grandi entre la Cisjordanie, les Etats-Unis et le Canada, et vit aujourd'hui entre Ramallah, Amman (Jordanie) et Dubaï, n'a pas toujours fréquenté les concours de beauté.

«Mes parents était des universitaires, donc ils m'ont poussé à me concentrer sur mes études», raconte-t-elle à l'AFP lors d'un entretien dans l'émirat du Golfe, où elle a fondé un organisme de formations pour les créateurs de contenus, liées au développement durable et l'intelligence artificielle.

«Montrer la Palestine»

Diplômée en littérature anglaise et en psychologie, elle a commencé par enseigner et travailler pour des organisations humanitaires dans les territoires occupés avant de se voir proposer un défilé en Italie, durant lequel elle sera remarquée.

Des professionnels l'encouragent alors à participer à des concours internationaux, en commençant par développer la franchise nationale de Miss Palestine.

«Même une chose aussi simple que la création d'une organisation est difficile pour nous (...) Pour d'autres pays, cela va de soi. Pour nous, cela a pris des décennies», souligne Nadeen Ayoub.

L'une des difficultés réside dans le fait que 50% des Palestiniens vivent à l'étranger, et 50% entre Gaza, la Cisjordanie et Israël, d'où la nécessité d'organiser un concours en ligne pour être représentatif, explique-t-elle.

Élue en 2022, la première lauréate participe au concours Miss Terre et s'investit dans les activités philanthropiques de l'organisation, mais elle arrête les concours quand commence la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas, le 7 octobre 2023, sur le territoire israélien.

Cette attaque a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, et provoqué des représailles israéliennes qui ont fait plus de 64'600 morts à Gaza, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas jugés fiables par l'ONU. Alors que l'offensive se poursuit depuis presque deux ans, Miss Palestine estime désormais qu'il faut saisir la moindre occasion «pour parler de la Palestine, montrer la Palestine, sur une scène internationale».

«Notre peuple a besoin d'une voix, nous ne voulons pas que notre identité soit effacée», dit-elle.

Israël a approuvé le mois dernier un projet compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien, après que plusieurs pays occidentaux, dont la France et le Canada, se sont engagés à reconnaitre un tel Etat lors de la prochaine assemblée générale des Nations Unis fin septembre.

Mais Nadeen Ayoub souligne que la Palestine est déjà reconnue par la plupart des membres de l'ONU. «C'est une nation et je vais représenter un pays en tant que tel», dit-elle. Avant, ensuite, de passer le flambeau à une nouvelle Miss Palestine.