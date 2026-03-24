Le Bureau de préventions des accidents (BPA) met en garde mardi contre une mobilité douce toujours plus rapide en Suisse. Equipés de moteurs électriques, ces engins provoquent davantage d'accidents graves selon le Bureau, qui appelle les utilisateurs à adopter «le bon comportement».

Le BPA explique dans un communiqué que l'assistance électrique permet aujourd'hui d'atteindre des «vitesses plus élevées, tout en offrant un réel confort». KEYSTONE

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Le BPA explique dans un communiqué que l'assistance électrique permet aujourd'hui d'atteindre des «vitesses plus élevées, tout en offrant un réel confort». Face à cette évolution, le Bureau constate dès lors que ces modes de déplacements séduisent un grand nombre de personnes.

Revers de la médaille, le nombre de blessures graves sur la route dû à ces engins a pris l'ascenseur. Selon le BPA, 586 utilisateurs de vélos électriques et 152 de trottinettes électriques ont été grièvement blessés l'an dernier en Suisse. Vingt-quatre personnes à vélo électrique sont décédées et, après une année sans décès, 3 personnes à trottinette électrique ont perdu la vie.

Pour expliquer ces chiffres, le Bureau met en avant la faible protection offerte par ces moyens de déplacements ainsi que les vitesses élevées dues à l'assistance électrique. Il souligne également la fine silhouette de ces engins qui les fait passer inaperçus dans le trafic ainsi qu'un réseau cyclable «largement insuffisant».

Adapter sa vitesse

Afin d'endiguer ce phénomène, le BPA appelle les utilisateurs à adapter leur vitesse, à communiquer clairement leur changement de direction et à s'équiper correctement. Pour se rendre visible et se protéger, il souligne que le port du casque est obligatoire et conseille de porter un gilet de sécurité ou des vêtements clairs.

Le BPA rappelle aussi qu'il est interdit de laisser ce genre de véhicule aux mains d'enfants de moins de 14 ans. Il souligne que les véhicules électriques avec une assistance jusqu’à 25 km/h doivent circuler sur les pistes et bandes cyclables ou, à défaut, sur la chaussée. Enfin, le Bureau précise que l'éclairage de l'engin doit être allumé en tout temps et que la consommation d'alcool ou de drogue est interdite sur ces véhicules.