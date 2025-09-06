  1. Clients Privés
Révélations chocs «Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année»

Clara Francey

6.9.2025

C'est un livre explosif que s'apprête à publier un ancien collaborateur de Geneviève de Fontenay. Dans «Miss France : Du rêve à la réalité», Hubert Guérin révèle la face sombre du prestigieux concours de beauté.

Rédaction blue News

06.09.2025, 12:49

06.09.2025, 13:12

Derrière les strass et les paillettes, le cauchemar. Dans «Miss France, du rêve à la réalité», Hubert Guérin, ancien collaborateur de Geneviève de Fontenay, présidente du concours de 1981 à 2010, lève le voile sur les coulisses sombres du célèbre concours de beauté. Dépression, épuisement, harcèlement, violences sexuelles… soixante anciennes Miss racontent les abus et humiliations qu'elles ont subis, principalement entre 1990 et 2002.

Selon le Haut-Savoyard, cité par «Le Progrès», le concours «est une véritable machine à broyer les candidates, elles y sont fracassées et on les renvoie dans la société sans protection».

Les témoignages - anonymes - faits à l'ancien collaborateur de la «Miss des Miss» sont tous plus glaçants les uns que les autres : «Je suis arrivée à Miss France vivante, je suis sortie de mon année morte», «Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année», «Élue Miss France, je suis violée quelques heures plus tard : dans ma chambre, on me pousse contre le lit, on me traite de tous les noms et on me déchire la robe», «Le lendemain de mon sacre, je suis forcée à faire une fellation».

Briser l'omerta

Geneviève de Fontenay, assure l’auteur, n’aurait jamais été au courant des abus : «Elle a toujours tout fait pour protéger les candidates». Sylvie Tellier, successeure de la «dame au chapeau» au poste de directrice du comité Miss France, affirme de son côté n’avoir «jamais eu connaissance des faits dénoncés».

Hubert Guérin espère que son ouvrage, dont la sortie est prévue lundi 8 septembre prochain, provoquera une libération de la parole dans un milieu jusqu'ici verrouillé par le silence. «L'objectif, c'est de provoquer un #MeToo des Miss, dire : vous n'êtes pas seules, parlez, révélez, dites ce qui s'est passé», explique-t-il dans les colonnes du «Progrès».

