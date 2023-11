Mois après mois, un client du SwissPass est déclaré... mort!

Un client du SwissPass a fait l'expérience directe que le statut de «décédé» ne pouvait pas être modifié : son compte a été bloqué mois après mois. Même si le propriétaire assurait qu'il était toujours en vie.

L'Alliance SwissPass, contactée, explique qu'il y a eu confusion avec le compte d'un autre client. (image d'illustration) KEYSTONE

La technologie a parfois ses bizarreries. Il arrive que l'imprimante tombe en panne, que l'ordinateur ne fonctionne pas ou qu'une application ne s'ouvre pas. C'est ennuyeux, mais on peut y remédier. Du moins, en général.

La curieuse histoire d'un Suisse montre que ce n'est pas toujours le cas. Un jour, un client du SwissPass tente d'acheter un billet sur son téléphone portable, mais l'application lui indique que son compte est bloqué. Il le fait donc réactiver par le service clientèle, sans trop y penser.

Mais quatre semaines plus tard, il est à nouveau confronté au même problème. Légèrement irrité, il appelle la hotline du service de paiement à l'utilisation et s'entend dire que l'erreur doit probablement lui être imputée, ou alors à son téléphone portable. Le compte est à nouveau réactivé. Un mois plus tard, rebelote: le compte est à nouveau bloqué.

L'homme contacte alors une connaissance qui travaille au guichet des CFF et lui demande de vérifier son compte SwissPass pour voir ce qui a pu se passer. La connaissance fait alors une découverte inhabituelle et en parle à cet habitant de Soleure : il lui dit que sur le SwissPass, il est enregistré comme... «décédé»!

Modification «techniquement impossible»

L'homme rappelle la hotline et explique ce qu'il a découvert, assurant qu'il est bien vivant. Le responsable du service clientèle ne peut expliquer ce faux «décès», mais lui promet que le problème ne se reproduira plus.

Mais un mois plus tard, en novembre, le compte SwissPass du client est à nouveau bloqué. La hotline lui explique qu'il est techniquement impossible de modifier le statut «décédé» et qu'il devra désormais débloquer son compte tous les mois.

Ne s'avouant pas vaincu, l'homme contacte alors le programme de consommateurs «Espresso» de SRF. L'Alliance SwissPass, contactée, explique qu'il y a eu confusion avec le compte d'un autre client. Et comme le SwissPass synchronise mensuellement ses données avec celles de la Poste, le Soleurois était à chaque fois réinscrit comme «décédé».

Mais le problème est maintenant compris et résolu.