Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thurgovie Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette

ATS

28.8.2025 - 10:43

Les douaniers suisses ont intercepté à Kreuzlingen (TG) un homme de 41 ans qui transportait sur sa trottinette électrique plus de 200 montres apparemment volées. Le ressortissant moldave, qui venait d'entrer sur le territoire suisse en provenance d'Allemagne, en avait pourtant été interdit jusqu'en 2035.

Les faits remontent à samedi dernier à la mi-journée (photo prétexte).
Les faits remontent à samedi dernier à la mi-journée (photo prétexte).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:43

28.08.2025, 11:00

Les faits remontent à samedi dernier à la mi-journée, indique jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Une patrouille mobile de collaborateurs de l'OFDF a intercepté le suspect qui s'est identifié avec son titre de séjour en Allemagne.

En vérifiant son identité, les douaniers ont constaté que l'homme était frappé par une interdiction du territoire suisse pour encore dix ans. L'individu portait notamment un sac contenant trois paquets. Dans ces derniers, les douaniers ont trouvé 213 montres à bracelets ou de poche qui avaient apparemment été volées. Ils ont remis le quadragénaire et sa marchandise à la police thurgovienne.

Les plus lus

Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Genève : 236 amendes et contraventions infligées devant les écoles en deux semaines
Trump veut limiter la durée des visas des étudiants et des journalistes étrangers
Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol
Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette
«C'est très amer» - L'heure des regrets pour le FC Bâle