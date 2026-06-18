La mère d'un opposant vénézuélien tué avec six autres personnes en 2018 lors d'une opération de police a témoigné mercredi lors d'une audience devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme de la «mort horrible» de son fils.

La mère d'un opposant vénézuélien tué avec six autres personnes a témoigné lors d'une audience devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme (image d’illustration). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le tribunal cherche à déterminer la responsabilité de l'Etat vénézuélien dans de présumées exécutions extrajudiciaires de sept personnes qui appartenaient à un groupe d'opposition au président de l'époque, Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis.

«Leur mort a été horrible, mon fils avait plus de 50 perforations sur le corps et des lacérations causées par arme blanche», a déclaré devant les juges Zeila Agostini, mère d'Abraham Agostini, 33 ans. Selon cette femme exilée au Costa Rica, où se trouve le siège de la Cour IDH, presque tous les morts ont été achevés de balles dans la tête.

«Pas de justice»

Le mouvement auquel appartenait M. Agostini était dirigé par Oscar Pérez, ancien membre de la police judiciaire vénézuélienne, abattu avec ses compagnons en janvier 2018 après avoir été impliqué dans des incidents armés.

Selon Zeila Agostini, l'examen des photos des cadavres montre des corps «complètement déchiquetés». «J'attends de vous que justice soit faite. Dans mon pays, il n'y a pas de justice», a-t-elle souligné.

En déclarant l'affaire recevable, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), un organe d'enquête, a estimé que l'action menée contre Oscar Pérez et ses compagnons avait impliqué un usage de la force létale incompatible avec les obligations de l'Etat vénézuélien, qui a «procédé à l'exécution extrajudiciaire de sept personnes alors qu'elles avaient déjà été neutralisées».