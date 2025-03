«Mon mari en est mort» - Le chemsex, pratique à risque en plein essor

Pratique sexuelle en plein essor dans la communauté gay, le chemsex inquiète professionnels de santé et associations qui réclament une meilleure prévention.

Agence France-Presse Clara Francey

Le chemsex, terme issu des mots «chemicals» (produits chimiques) et «sex» (sexe), s'est développé dans les années 2010 dans la communauté des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH).

Ce sont des «sessions sexuelles à plusieurs, en général prolongées, accompagnées de substances psychoactives stimulantes comme la cocaïne, les cathinones, tout ce qui permet à la fois d'être désinhibé et être plus performant sexuellement», explique à l'AFP Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction, un réseau français d'associations et de professionnels de l'addictologie.

Difficile de dénombrer précisément le nombre d'adeptes. Mais le confinement pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 a fait «exploser les pratiques», constate Laurent Passalacqua, référent sur la question chez Aides, association française de lutte contre le VIH.

«Le confinement a été un traumatisme pour bon nombre de personnes qui étaient par ailleurs fragilisées et c'est vrai qu'elles ont plongé dans l'addiction à ce moment-là», estime-t-il, alertant sur une pratique pouvant avoir «des impacts délétères sur la santé mentale».

«Ce n'est pas parce que vous allez faire du chemsex que vous allez devenir addict et que vous allez attraper une maladie ou devenir déprimé», nuance Muriel Grégoire, addictologue qui travaille sur ce sujet depuis 2011, rappelant néanmoins que toute utilisation de drogue représente une prise de risque.

«Rentrer dans une pratique qui vous dépasse, c'est en général le signe d'une souffrance», précise cette psychiatre, qui travaille dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention à l'addictologie (CSAPA) à Aix-en-Provence (sud de la France).

Tous trois saluent une proposition de résolution sur la prévention du chemsex, examinée lundi à l'Assemblée nationale française. Parmi les pistes: demander à l'Etat de sensibiliser les professionnels de santé, de collaborer avec les sites de rencontre ou encore d'accompagner les associations sur le terrain.

La Fédération Addiction privilégie la prévention «ciblée», avec des «pairs qui se parlent entre pairs», explique Mme Öngün-Rombaldi, estimant qu'une «campagne de prévention grand public» sur le chemsex «avec des affiches dans le métro» ne fonctionnerait pas.

A Paris, des «chemsexers» peuvent ainsi se joindre chaque semaine à un groupe d'auto-support organisé au centre communautaire de santé sexuelle de l'association Aides. Des groupes «indispensables» mais qui doivent s'accompagner d'une orientation vers des «professionnels de santé», préconise Laurent Passalacqua, comme l'association le fait à Marseille (sud) notamment.

Lente prise de conscience

«La répression pure, ça ne fonctionne pas en termes de santé publique» ajoute-t-il: il faut selon lui «une approche pragmatique» pour «accompagner les personnes».

La population à prévenir? «La jeunesse qui démarre sa vie sexuelle avec des produits», dit-il, affirmant que chez les hétérosexuels, des pratiques similaires au chemsex se développent.

Parmi les risques, les infections sexuellement transmissibles. «Lorsque vous consommez des produits, vous ne savez plus vraiment si on est jeudi, vendredi, samedi», explique M. Passalacqua.

Or, parmi les stratégies de prévention contre le VIH, la PrEP, «prise pour éviter d'être contaminé», exige «de prendre un cachet tous les jours», rappelle-t-il.

Autre risque: les infections dues aux injections auxquelles certains adeptes ont recours, et les risques de surdose. Au printemps 2024, cinq overdoses, dont trois mortelles, avaient été recensées dans la métropole bordelaise (sud-ouest). Le 21 mars, c'est un homme de 41 ans qui a succombé à Bordeaux lors d'une soirée chemsex.

Marie Öngün-Rombaldi, de la Fédération Addiction, appelle à parler de chemsex et «informer sur les risques», «sans stigmatiser, ni une pratique ni une communauté». «Sinon, les effets seront délétères, les gens vont se cacher, vont consommer sans avoir de matériel stérile, ne vont pas appeler les urgences en cas de surdose», prévient-elle.

«Mon mari est mort parce que la personne avec qui il était n'a pas appelé les secours», témoigne Jean-Luc Romero, adjoint de la maire de Paris, dont le compagnon est décédé en 2018 à la suite d'une session de chemsex.

Autre proposition parlementaire, un «état des lieux épidémiologique précis du chemsex». En 2022, un rapport du Pr Amine Benyamina, psychiatre addictologue aux Hôpitaux de Paris, estimait entre 100'000 et 200'000 le nombre de «chemsexers».

«Des chiffre largement dépassés», selon M. Romero, «en colère» devant la lenteur de la prise de conscience des gouvernements. «On a été très seuls pendant un moment», abonde Muriel Grégoire.