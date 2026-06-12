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Carnet noir «Mon papa est parti» – Décès du chanteur de charme Frank Michael

Valérie Passello

12.6.2026

Le crooner belge d'origine italienne Frank Michael, connu pour ses chansons à l'eau de rose comme «Toutes les femmes sont belles», est décédé, a annoncé sa famille vendredi.

Agence France-Presse

12.06.2026, 14:19

Le crooner belge d'origine italienne Frank Michael, connu pour ses chansons à l'eau de rose comme «Toutes les femmes sont belles», est décédé, a annoncé sa famille vendredi.

Né en Italie dans la région de Parme - en 1953 disait-il, mais en 1947 d'après la presse belge - puis installé près de Liège en Belgique, Frank Michael a débuté dans la chanson en 1974.

«J'peux pas t'oublier», «Du côté de l'amour», «Pour toujours et à jamais», «Il est toujours question d'amour» ou «Toutes les femmes sont belles», son plus grand succès en 1996...: les titres de ses chansons évoquaient aussi bien la collection Harlequin qu'un roman-photo à l'italienne.

Elles lui ont souvent valu des sarcasmes et une étiquette de ringard.

«Je prends ça avec le sourire», expliquait-il à l'AFP il y a vingt ans. «Julio Iglesias ou Mike Brant ont fait exactement ce que je fais. Tout le monde a chanté l'amour, il n'y a pas de gêne à ça».

«Bien entendu, il y a des personnes âgées à mes spectacles, parce qu'elles aiment ce genre de chansons, de mélodies, qu'elles ne retrouvent plus dans les musiques actuelles», racontait le chanteur. «Mais il y a aussi des jeunes. Mon public, c'est trois générations : la mamie, la maman et l'enfant».

Des dizaines de disques d'Or

Didier Barbelivien, Michel Mallory ou Johnny Hallyday lui avaient écrit des chansons en 2003, pour l'album «Entre nous». La même année, il avait enregistré un disque de reprises d'Elvis Presley à Nashville, avec les musiciens du King.

Frank Michael (de son vrai nom Franco Gabelli) a bâti son succès loin des circuits de promotion habituels, avec peu d'exposition télé ou radio, ce qui explique son relatif anonymat en dehors de son cercle de fans.

Pourtant, entre les albums, les live et les «best of», ce chanteur de charme revendiquait des dizaines de disques d'Or et «entre 15 et 20 millions» de disques vendus, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Italie ou en Allemagne.

Il a été emporté par un cancer du poumon selon la presse belge.

adc/fpo/cn

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