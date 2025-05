Jupiter, la planète de la recherche de sens, est mise au défi. Qu'est-ce qui donne vraiment un sens à ta vie et te comble ? Où tes attentes étaient-elles trop élevées ou tes espoirs irréalistes ? En juin, tu peux trouver la clarté.

Bruno Bötschi

Les étoiles de juin apportent une ambiance propice à la réflexion.

Jupiter, la planète des grands espoirs, et son adversaire Saturne, la plus pessimiste des planètes, se combattent mutuellement et se disputent l'influence.

Neptune, la planète des tromperies, est également de la partie. Si les promesses ne sont pas tenues ou si tu n'arrives pas à réaliser ce que tu as décidé de faire, il est clair que tu t'es trompé ou que tu t'es mal jugé.

Qu'est-ce qui fait vraiment sens ?

Les résistances extérieures, mais aussi tes propres limites, peuvent générer des peurs pour l'avenir. Il faut donc toujours retrouver la confiance, même si tu ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer sur le moment.

Peut-être que tu traverses une crise de sens passagère ou que tu te sens un peu oppressé et découragé. Mais les moments de mélancolie ont aussi leur utilité :

Tu peux en profiter pour réfléchir et approfondir ce qui est vraiment important pour toi dans la vie.

A la recherche de nouvelles perspectives

Les étoiles t'invitent maintenant à réfléchir intensément à tes perspectives d'avenir et à remettre en question tes objectifs actuels.

La personne : Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, travaille depuis 1985 comme astrologue dans son propre cabinet à Zurich, où elle propose des consultations aux particuliers et aux entreprises. Elle est régulièrement présente dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. En outre, elle donne des conférences et anime des journées de vision et des retraites ainsi que des ateliers sur la qualité du temps, la perception du temps et la compétence temporelle. Depuis 2019, Monica Kissling est présidente de l'Association suisse des astrologues (ASA).

Que signifie pour toi la qualité de vie ? Quels sont tes objectifs ? Et qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie ?

Il y a peut-être un déclencheur particulier qui fait que ta vision du monde change. Ou bien tu sens intuitivement qu'il est temps de partir vers de nouveaux horizons.

Où des ajustements sont-ils nécessaires ?

Ne masque pas une éventuelle insatisfaction par des distractions, mais examine quels efforts sont nécessaires pour obtenir une amélioration.

Où souhaites-tu te réorienter ? Tourne ton regard vers l'intérieur et ne te laisse pas trop influencer par d'autres opinions.

Prends le temps de trouver une réponse. Et garde aussi à l'esprit que les changements ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Tout processus commence par un premier pas. Tu devrais le faire en juin.

Trouve la bonne mesure

Si tu es de nature anxieuse ou si ta vie a été fortement déterminée par les attentes de la société, tu peux maintenant être plus courageux et créer des espaces de liberté pour toi.

Si, au contraire, tu as des exigences très élevées et que tu as dépassé tes limites, tu vas maintenant être ramené à la réalité. Saturne te demande dans ce cas de trouver la bonne mesure.

La base de confiance est-elle bonne ?

En juin, tu peux également trouver plus de clarté dans ton environnement relationnel. Quelles sont les personnes qui sont là pour toi et qui te construisent ? Et qui n'est pas fiable et te déçoit régulièrement ?

Peut-être fais-tu maintenant la désagréable expérience que l'on ne peut pas compter sur certaines personnes. Ou alors, tu reçois un soutien inattendu.

Si la base de confiance ne fonctionne plus, il est temps d'en tirer les conséquences. En même temps, les étoiles font appel à ta solidarité. Sois prêt à soutenir les gens quand ils ne vont pas bien. Même les petits gestes peuvent faire une grande différence.

Écoute ton cœur

Début juin, les étoiles peuvent encore apporter un peu de peine de cœur. Arrête-toi un instant et réfléchis à ce dont tu as besoin maintenant. Fais-toi du bien et essaie d'accepter les expériences douloureuses.

Ton humeur peut bientôt s'améliorer. Vénus, la déesse de l'amour, s'associe harmonieusement à Jupiter, la planète de la chance, dès le 5 juin, de sorte que beaucoup de choses peuvent évoluer positivement dans le domaine des relations humaines.

Des discussions fructueuses

Mercure, la planète de la communication, se montre également conciliante jusqu'au dimanche de Pentecôte, le 8 juin. Profite de ces jours pour clarifier les questions en suspens et trouver de nouvelles solutions.

Sur le plan professionnel, tu peux profiter de la première semaine de juin pour négocier ou postuler. Tu peux également te présenter sous ton meilleur jour si tu fais un exposé.

Le ton fait la musique

Le lundi de Pentecôte, l'ambiance peut malheureusement basculer. Plusieurs constellations de défis créent des tensions. Des malentendus, mais aussi des commentaires critiques et des formulations malheureuses peuvent tout à coup provoquer des contrariétés.

La planète de la communication Mercure entre dans la zone sensible du Cancer, de sorte que nous sommes tous très sensibles aux mots, au ton et aux formulations. Une communication attentive est désormais la règle absolue. Essaie de te mettre à la place de ton interlocuteur et réfléchis à la manière dont ton message pourrait être reçu.

Enchevêtrement passionnel

Le lundi de Pentecôte, Vénus, la déesse de l'amour, entre en outre dans le champ de tension de Pluton, qui met beaucoup de passion en jeu. En tant que dieu des enfers, Pluton extériorise en quelque sorte ton être intérieur :

Il te met en contact avec des désirs cachés, des souhaits secrets et des sentiments refoulés - donc aussi avec des aspects de toi que tu ne voulais pas admettre jusqu'à présent, mais qui veulent maintenant être vus.

Assume tes sentiments, même si tu préfères peut-être être au-dessus d'eux. Il est bien possible que tu réalises maintenant que tu n'es pas au même endroit avec ton cœur qu'avec ta tête.

Jours propices en juin 2025 5 au 8 juin : générosité, gratitude, bonheur en amour, sociabilité, inventivité, éloquence, habileté à négocier et à vendre (Vénus sextile Jupiter, Mercure sextile Mars, Mercure carré nœud lunaire, Mercure sextile Chiron, Mercure conjonction Jupiter).

26-28 juin : inspiration, intuition, bonnes idées et décisions, négociations fructueuses, discussions clarifiantes, rapprochement, serviabilité, énergie, confiance (Mercure sextile Uranus, Soleil sextile Mars, Vénus sextile nœud lunaire, Mercure trigone Saturne, Mercure trigone Neptune). Montre plus

Le courage d'être honnête

Pluton te fait ressentir le pouvoir des sentiments et exige de la véracité. C'est pourquoi tu devrais maintenant être honnête avec toi-même et avec les autres.

Dans cette phase chaude, tu ne te contenteras pas de compromis tièdes. Cela peut conduire à des déclarations d'amour torrides, mais aussi à des revendications de possession et à des scènes de jalousie.

Désir intense d'intimité

Le 6 juin, Vénus, la déesse de l'amour, a quitté le Bélier, qui aime la liberté, et se promène depuis lors dans le plus sensuel des signes astrologiques, le Taureau.

Tu veux donc passer plus de temps avec ton chéri et satisfaire des besoins qui ont été négligés ces derniers temps.

Une relation à distance ne t'intéresse pas pour le moment. Tu souhaites plus d'attention et aussi plus de sexe, c'est pourquoi ton chéri doit bien sûr être physiquement présent.

Quelle est la distance nécessaire ?

Comme nous sommes parfois un peu trop avides d'amour sous le signe du Taureau, il est important de cultiver aussi des moments de distance. Des manifestations d'amour trop intenses peuvent avoir un effet restrictif.

Ne monopolise donc pas trop ton chéri. Les moments d'intimité ne sont possibles que si l'on se laisse de l'espace.

Du 9 au 15 juin, les astres t'aideront à lâcher prise sur les attentes qui te limitent, toi et ta relation.

Réorganise tes finances

Cette semaine, les questions financières sont également au centre des préoccupations. Libère-toi maintenant de tes dépendances afin de pouvoir voler de tes propres ailes sur le plan financier.

Selon ta situation personnelle, il est temps de rédiger un contrat de mariage ou une convention de divorce ou de renégocier ton salaire au travail.

Des entretiens sont recommandés dans tous les cas où tu n'es plus satisfait des accords existants, ainsi que là où des ambiguïtés doivent être levées.

En outre, il peut être judicieux de t'occuper des possibilités de placement, des assurances ou de la prévoyance vieillesse et de réévaluer le budget du ménage.

Une pleine lune inspirante

La pleine lune du Sagittaire du 11 juin reprend à nouveau la question du sens et invite à un échange d'idées à ce sujet. Parle avec tes amis* de ce qui te touche. Il est bien possible que tu reçoives maintenant une inspiration précieuse.

En même temps, tu peux élargir ton cercle de connaissances avec des personnes qui partagent tes valeurs. Et avec qui tu feras peut-être bientôt de nouveaux projets d'avenir.

Pleine lune du Sagittaire du 11 juin 2025. Image : Monica Kissling

Vérifier les valeurs communes

Le 15 juin, l'intensité et l'impulsivité sont au rendez-vous. L'opposition de Vénus, la déesse de l'amour, à Lilith peut entraîner une rupture brutale des relations qui ne sont pas menées d'égal à égal.

La rupture peut également survenir lorsque les valeurs d'une relation ne sont pas compatibles. Dans ce cas, les discussions ne servent à rien et la tentative de changer l'autre selon ses propres désirs s'avère être une illusion.

Un acte de libération

Le 15 juin, Mars dans le signe de feu du Lion entre en outre dans le champ de tension d'Uranus, imprévisible et épris de liberté. Pour beaucoup, cela peut être un moment de libération.

Toutefois, il convient de maîtriser les réactions excessives et surtout les actions blessantes. Plus le mécontentement s'est accumulé dans le passé, plus la réaction peut être violente.

Ainsi, cette journée peut aussi apporter beaucoup d'inquiétude et de stress. Des rebondissements surprenants pourraient te prendre à contre-pied.

Trop de bonnes choses ne sont plus bonnes

«Moins, c'est plus», telle est la devise de la deuxième moitié du mois. Le 15 juin, Saturne pose de dures limites à Jupiter, la planète de la croissance et de l'expansion. Jusqu'au 24 juin, tu peux découvrir où tu dois ou veux faire des concessions dans ta vie personnelle.

Neptune aussi te coupe l'herbe sous le pied. Formulé de manière positive, c'est une invitation à sortir de la roue du hamster. Donne-toi de l'espace. Réduis ta liste de choses à faire et insère des temps morts.

Fixe de nouvelles priorités.

Considère ton emploi du temps et ta planification de vie de manière autocritique. Où est-ce que tu pars toujours de l'optimum et refuses de voir les problèmes ou les retards possibles ? Sois maintenant réaliste et adapte ton planning en conséquence.

Fixe des priorités étroites et ne te disperse pas. Il vaut également la peine de prévoir des réserves de temps, sinon tu seras bientôt toi-même sur la réserve. Dans la conjoncture actuelle, les excès de toutes sortes sont sanctionnés.

Entre espoirs et craintes

La tension Jupiter-Saturne-Neptune peut aussi entraîner de grandes variations d'humeur. Entre euphorie et résignation, le champ est ouvert, mais il faut éviter les deux extrêmes. C'est un exercice d'équilibre.

Ne peins pas ton avenir de manière trop rose, mais pas non plus trop sombre. Sois le plus réaliste possible. Mars entre en Vierge le 17 juin et soutient heureusement ton pragmatisme.

Il s'agit toujours de trouver le juste milieu. Et pour les décisions, trouver le juste milieu. C'est-à-dire : une voie praticable, un bon compromis. L'optimum n'est actuellement pas dans le choix.

Trop beau pour être vrai

Les constellations de défis peuvent aussi avoir des répercussions économiques en juin. Des bulles éclatent et des châteaux en Espagne se dissolvent, ce qui peut entraîner une grande incertitude.

Cela peut également avoir des répercussions sur le marché du travail, où des mesures d'économie sont de mise. Même si, espérons-le, tu n'es pas personnellement concerné, tu devrais tout de même revoir tes objectifs professionnels et les adapter si nécessaire. Certains espoirs pourraient être anéantis et tu devras trouver une nouvelle solution.

Jours difficiles en juin 2025 9/10 juin : discussions difficiles, reproches et accusations, entêtement, possessivité, jalousie, malentendus, cachotteries (Mercure carré Saturne, Vénus carré Pluton, Mercure carré Neptune).

15 juin : grande irritabilité, affects, colères, rupture de relations, disputes financières, désenchantement (Mars carré Uranus, Vénus opposition Lilith, Jupiter carré Saturne).

23/24 juin : indiscrétion, malhonnêteté, rupture de confiance, déception, communication blessante, erreurs, promesses trop grandes (Soleil carré Neptune, Mercure carré Chiron, Soleil conjonction Jupiter). Montre plus

Fête le début de l'été

Le samedi 21 juin, à 4h42, c'est le solstice d'été : Le Soleil entre dans le Cancer, l'été commence. Ce jour offre de très belles constellations pour une fête, notamment grâce à la Lune du Taureau qui met l'accent sur le plaisir.

Le dimanche 22 juin au soir, le Soleil entrera toutefois dans le champ de tension de Saturne et le devoir nous appellera à nouveau.

Les 23 et 24 juin risquent également d'être fatigants, car tes plans seront contrecarrés. De plus, les malentendus et les erreurs sont fréquents.

De belles perspectives estivales pour les Cancers

Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le signe du Cancer - et des choses qui parlent. Jupiter, la planète de la chance, est entrée dans le signe du Cancer dès le lundi de Pentecôte, le 9 juin, et y restera pendant environ un an.

C'est en premier lieu une bonne nouvelle pour les Cancers - mais les deux autres signes d'eau, les Poissons et le Scorpion, peuvent également se réjouir du soutien de la planète de la chance. Jupiter ouvre de nouvelles possibilités et renforce la confiance.

Focalisation sur la vie privée

Pendant le passage d'un an de Jupiter dans le Cancer, les gens cherchent davantage le bonheur dans leur vie privée et familiale. La carrière professionnelle est quelque peu reléguée au second plan et l'on souhaite également se protéger davantage des événements mondiaux.

C'est une période où l'on se retire de l'agitation et où l'on se tourne vers ce qui nous nourrit personnellement. De quoi souhaites-tu t'occuper davantage ? Quels sont les besoins qui ont été négligés par le passé ? Connecte-toi aussi maintenant avec les personnes qui te tiennent à cœur.

Une invitation à prendre davantage soin de soi

Avec la nouvelle lune dans le signe du Cancer, un nouveau cycle lunaire commence le 25 juin. Les étoiles t'invitent à prendre soin de toi dans les semaines à venir : de quoi as-tu besoin pour le bien-être de ton âme ?

Perçois tes besoins et prends-les au sérieux. Délimite-toi des attentes et des exigences qui ne te font pas de bien.

Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour mener une vie épanouie et équilibrée. En état d'équilibre, tu es également en mesure de soutenir les autres.

Nouvelle lune du Cancer du 25 juin 2025. Monica Kissling

Prendre de bonnes décisions

Les jours du 25 au 28 juin sont propices à la prise de décisions personnelles importantes. Ton intuition est renforcée et tu reconnais ce qui est vraiment essentiel.

D'autres personnes peuvent également te donner de bonnes idées. Engage-toi dans un échange et parle de choses personnelles. Les relations peuvent s'approfondir et te donner des impulsions importantes.

Questions critiques et réponses honnêtes

Le mois se termine par une constellation de défis entre Mercure et Pluton le 29 juin. Beaucoup de choses seront remises en question de manière critique, et c'est bien ainsi. Tu ne te contenteras pas de réponses simples.

Les étoiles t'aident maintenant à aller au cœur des problèmes. Elles t'aident aussi à faire davantage confiance à ta propre perception.

Elles t'aident à prendre des décisions de manière plus autodéterminée, même si ce n'est pas toujours confortable. Ainsi, à l'avenir, tu t'orienteras moins vers les attentes ou les valeurs des autres.