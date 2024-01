D’après une publication sur son compte Instagram, Daniel Koch se trouve actuellement à l'hôpital de l'île de Berne. Le natif de Bienne s’est cassé la clavicule et a dû se soumettre à une opération.

Pour mémoire, Daniel Koch a été le visage de la pandémie en tant que directeur de la division «Maladies transmissibles» de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). En mai 2020, il a quitté ses fonctions et a pris sa retraite.

En pleine crise sanitaire, Daniel Koch est rapidement devenu le «Mister Corona» de la Suisse. Plus récemment, il a jeté un regard critique sur les mesures prises par le gouvernement fédéral durant cette période mouvementée.

Mais cette fois-ci, l'homme de 68 ans ne fait pas les gros titres avec des nouvelles concernant la pandémie. En revanche, il s'agit de sa propre santé. En effet, Daniel Koch s'est cassé la clavicule lors d'un entraînement de fitness et a dû être opéré.

«Ce matin, je me suis cassé la clavicule en m'entraînant et cet après-midi, j'ai déjà été opéré. Je me sens déjà bien ce soir. Merci pour les supers soins à l'hôpital de l'île», explique-t-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Pour l’heure, on ne connaît pas plus de détails sur son accident.