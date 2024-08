Les recherches ont pris fin pour deux alpinistes allemands disparus dans la nuit de dimanche à lundi dans le massif du Mont-Blanc après une chute de sérac qui a tué un Français et fait quatre blessés, a indiqué jeudi le parquet de Bonneville (Haute-Savoie).

Les webcams situées au sommet de l'aiguille du Midi ont filmé les alpinistes engagés dans l'ascension du Mont Blanc par la voie des 3 Monts. sda

AFP Marc Schaller

«Il n'y a plus de recherches. Malheureusement ça ne sert plus à rien: selon toute vraisemblance ils ont été projetés dans la crevasse et il y a 10 m de neige par dessus», a déclaré à l'AFP Jean Ailhaud, vice-procureur de Bonneville.

«Ce serait suicidaire d'y descendre, c'est le glacier qui rendra les corps», a-t-il poursuivi, en expliquant que les deux hommes étaient sans doute morts «soit dans la chute, soit asphyxiés, soit d'hypothermie». «La famille a été prévenue», a-t-il encore dit.

La chute du sérac, un énorme bloc de glace détaché d'un glacier, est survenue vers 03H00 sur la face nord du Tacul, à environ 4.100 mètres d'altitude, alors qu'une quinzaine de personnes étaient engagées dans l'ascension du mont Blanc.

Dès l'alerte, d'importants secours ont été mobilisés avec des hélicoptères, deux équipes cynophiles et des secouristes. A leur arrivée, ils ont découvert un Français de 57 ans décédé.

Un homme de 42 ans et une femme de 40 ans avaient été blessés grièvement et un Espagnol de 58 ans et son fils de 17 ans ont souffert de fractures. Onze autres personnes, qui étaient également sur la voie au moment de la chute du sérac, en sont sorties indemnes.