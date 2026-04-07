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Mont Blanc L'ancien refuge du Goûter démonté cet été, ascension perturbée

ATS

7.4.2026 - 18:35

L'ancien refuge du Goûter, situé à 3817 m sur la voie normale du Mont Blanc et fermé depuis 2013, va être démonté à partir de juin 2026. L'annonce a été faire mardi par la préfecture de Haute-Savoie.

Situé sur la voie normale du Mont Blanc, le refuge du Goûter va être démonté en juin (archives).
Situé sur la voie normale du Mont Blanc, le refuge du Goûter va être démonté en juin (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 18:35

Le bâtiment d'une centaine de places, construit dans les années 1960 et devenu vétuste, avait été remplacé en 2013 par un nouveau refuge ultramoderne de forme ovoïde perché à 3835 mètres d'altitude, devenu une vitrine des Alpes françaises.

L'opération, qui fait suite à une décision ministérielle du 10 juin 2025, est prévue du 1er juin au 15 août 2026 et «répond à un double objectif: préserver un élément remarquable du patrimoine alpin et restaurer durablement le site d'altitude», précise la préfecture dans un communiqué commun avec la mairie de Saint-Gervais-les-Bains.

Elle entraînera une fermeture de l'itinéraire classique de l'ascension du mont Blanc pendant deux jours, dans la seconde quinzaine de mai 2026, en raison de purges de glace et de chutes de pierres dans le couloir du Goûter, passage clé d'accès vers le sommet sur cette voie très fréquentée par les alpinistes.

Le chantier de démontage du refuge en revanche n'entraînera pas de fermeture de la voie normale, qui restera praticable pendant toute la durée des travaux, précise la préfecture. L'ancien refuge sera reconstruit ultérieurement dans le parc thermal de Saint-Gervais-les-Bains au pied du géant blanc.

Le «nouveau» refuge du Goûter.
Le «nouveau» refuge du Goûter.
IMAGO/Depositphotos

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