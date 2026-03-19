Un alpiniste italien a été tué jeudi et un autre blessé grièvement par une chute de pierres dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie, a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM).

Le blessé aurait été emmené par hélicoptère à l'hôpital d'Annecy (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit avant 13h30 à 3400 m d'altitude dans le secteur du Grand Flambeau près de la frontière italienne, surprenant un groupe de trois alpinistes transalpins dont un guide, a-t-il précisé à l'AFP, confirmant une information du journal Le Dauphiné Libéré.

«L'un des trois hommes a été tué sur le coup tandis que le second a subi de nombreuses fractures. Le guide est indemne pour sa part», a ajouté le PGHM sans plus de précisions sur les victimes. Le blessé a été emmené par hélicoptère à l'hôpital d'Annecy, selon la même source.