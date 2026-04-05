Un homme de 32 ans est mort dimanche après avoir chuté dans un couloir raide dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie), a-t-on appris auprès des secours.

L'homme a chuté dans un couloir raide dans le massif du Mont-Blanc (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'homme a dévissé alors qu'il se trouvait dans le couloir Whymper sur l'Aiguille Verte, prisé des amateurs de ski en pente très raide.

«Il a été déclaré décédé malgré une réanimation des secours», a-t-on indiqué au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.