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Mont-Blanc Un skieur de 32 ans se tue dans le mythique couloir Whymper

ATS

5.4.2026 - 21:41

Un homme de 32 ans est mort dimanche après avoir chuté dans un couloir raide dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie), a-t-on appris auprès des secours.

L'homme a chuté dans un couloir raide dans le massif du Mont-Blanc (archives).
L'homme a chuté dans un couloir raide dans le massif du Mont-Blanc (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.04.2026, 21:41

05.04.2026, 23:45

L'homme a dévissé alors qu'il se trouvait dans le couloir Whymper sur l'Aiguille Verte, prisé des amateurs de ski en pente très raide.

«Il a été déclaré décédé malgré une réanimation des secours», a-t-on indiqué au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

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