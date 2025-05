Mont-Blanc: un jeune speed-rider se tue à l'Aiguille du Midi

Un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort mardi matin dans un accident de speed-riding, dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie), a-t-on appris auprès des secours en montagne.

Un jeune speed-rider se tue à l'Aiguille du Midi (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit vers 11h30 sur la face nord de l'Aiguille du Midi lorsque le jeune homme a dévissé, causant son décès, a précisé le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, intervenu sur place. Son corps a été transféré à Chamonix.

Le speed-riding associe une petite voile de type parapente aux skis, afin de pouvoir alterner phases de vol et de glisse, en allant le plus vite possible quand on reste au sol.