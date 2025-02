L'Australie envisage d'évacuer les îles Cocos - Les habitants résistent

Le gouvernement australien a proposé de déplacer des centaines de résidents des îles Cocos dans les décennies à venir en raison de la montée des eaux. Le projet suscite l'indignation des habitants.

Iles Cocos Vue aérienne de l'île principale, dans les îles Cocos Keeling, jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP Des digues de sacs de sable sont visibles le long de la côte de l'île principale, dans les îles Cook, le jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP Des digues de sacs de sable sont visibles le long de la côte de l'île principale, dans les îles Cook, le jeudi 9 novembre 2023. Photo: Imago Vue aérienne du village de l'île principale, dans les îles Cook, jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP Iles Cocos Vue aérienne de l'île principale, dans les îles Cocos Keeling, jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP Des digues de sacs de sable sont visibles le long de la côte de l'île principale, dans les îles Cook, le jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP Des digues de sacs de sable sont visibles le long de la côte de l'île principale, dans les îles Cook, le jeudi 9 novembre 2023. Photo: Imago Vue aérienne du village de l'île principale, dans les îles Cook, jeudi 9 novembre 2023. Photo: IMAGO/AAP

Keystone-SDA, saan ATS

Les îles Cocos, territoire rattaché à l'Australie, sont menacées par l'érosion des côtes et la montée des eaux provoquées par le changement climatique.

La proposition, qui émane du gouvernement fédéral, a été rendue publique en janvier et suggère que les résidents et les équipements comme les centrales électriques, les routes et les commerces soient relocalisés dans les 10 à 50 prochaines années.

Cette «retraite gérée sur le long terme» est l'option la plus «viable pour protéger les vies d'une manière socialement, économiquement et écologiquement respectueuse», écrit le rapport, sans préciser le lieu où seraient déplacées ces populations.

Selon les projections du gouvernement, le niveau des eaux pourrait monter de 18 centimètres en 2030 sur les îles Cocos, comparé au niveau de 1992. Le groupe de 27 petits atolls, qui s'étendent à 2,936 kilomètres de la côte ouest de l'Australie, culmine à seulement cinq mètres d'altitude.

Stratégies à long terme

Frank Mills, le directeur général du comté des îles Cocos a indiqué être «déçu» que le gouvernement n'envisage pas des stratégies à long terme qui permettraient aux personnes de rester définitivement sur l'île.

Il n'exclut pas des recours légaux pour contrer le gouvernement.

De nombreux habitants vivent sur les îles Cocos depuis trois à cinq générations et la décision de partir ne sera pas facile pour eux, explique M. Mills.

Un porte-parole du gouvernement a assuré que la proposition n'avait pas encore été finalisée et que la communauté serait consultée.

Pas un cas isolé

Les îles Cocos font partie des nombreuses nations insulaires de faible altitude contraintes de réfléchir à leur avenir.

L'année dernière, l'Australie, un pays gros émetteur de gaz à effet de serre, a conclu un traité historique avec les Tuvalu, un micro-Etat du Pacifique, offrant à ses habitants le droit de vivre en Australie si la montée des eaux submergeait leur pays d'origine.

Les îles Fiji ont d'ores et déjà relocalisé des communautés sur des terrains plus élevés depuis 2014.

Parmi les 600 résidents figurent de nombreux descendants de travailleurs malaisiens emmenés sur les îles pour travailler dans les plantations de noix de coco dans les années 1830.

Les Britanniques ont colonisé ces îles en 1857 avant que la souveraineté sur le territoire soit transférée à l'Australie en 1955.