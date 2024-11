Un homme de 67 ans a perdu la vie mardi vers 16h50 lors d'un accident à Montagny-près-Yverdon (VD). Après avoir perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage et traversé la chaussée, il a heurté une fourgonnette venant en sens inverse. Sa voiture a fini sa course en bas d'un talus.

Un automobiliste de passage a appelé les secours qui n’ont pu que constater le décès de la victime, un Suisse de 67 ans (illustration). sda

ATS

L'automobiliste circulait d'Yverdon-les-Bains en direction de Sainte-Croix. Peu après une courbe à gauche, il a laissé son véhicule dévier sur sa droite pour une raison que l'enquête tentera de déterminer, a communiqué la police cantonale mercredi.

Selon les premiers constats, son véhicule a roulé sur la bande herbeuse et percuté une balise, puis a traversé la chaussée et a heurté une fourgonnette qui arrivait en sens inverse. À la suite de ce second choc, la voiture de tourisme s’est immobilisée dans un champ, en bas d’un talus adjacent, à une trentaine de mètres de la route.

Un automobiliste de passage a appelé les secours qui n’ont pu que constater le décès de la victime, un Suisse de 67 ans. Le conducteur de la fourgonnette, un ressortissant italien de 62 ans a été auditionné. Deux de ses passagers légèrement blessés ont été acheminés à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains.

nt, ats