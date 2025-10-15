Un homme de 29 ans, déjà condamné pour apologie du terrorisme, a écopé de deux ans de prison, dont un ferme, pour de multiples menaces adressées, via le réseau X, au chroniqueur de CNews Erik Tegnér. Il reprochait à ce derbuer ses positions sur le conflit à Gaza, a indiqué mercredi le procureur de Montbéliard (Doubs).

Le prévenu se revendiquait comme un soutien du mouvement palestinien Hamas (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

«Je vais te casser la mâchoire (...) je vais te filmer en train de te tabasser», avait notamment écrit Amin B. au printemps 2024 dans ses messages adressés à EricTegnér via un pseudonyme, a précisé le procureur, Paul-Edouard Lallois.

Le prévenu, qui réside dans le Doubs et était employé par le conseil départemental du Territoire-de-Belfort comme technicien en maintenance informatique, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour «menaces de crimes». Il a été écroué à la sortie de l'audience.

Dans ses nombreux messages, le jeune homme, sous suivi psychiatrique, s'en prenait au chroniqueur, également cofondateur du média identitaire Frontières, à cause de ses positions qu'il estimait trop pro-israéliennes, lui-même se revendiquant comme un soutien du mouvement palestinien Hamas.

«Il y a une notion de haine de l'Occident» dans les propos rapportés, a souligné le procureur. A l'audience, le prévenu n'a pas contesté avoir écrit ces messages, mais en a relativisé la portée en expliquant que «tout ça, c'est du virtuel», et les a justifiés au nom des violences infligées aux Palestiniens.

Déjà condamné

Identifié grâce à son adresse IP, le jeune homme avait été interpellé et placé en garde-à-vue en août, puis placé sous contrôle judiciaire avec obligation de rester à son domicile, dans l'attente de son procès. En 2015, alors jeune majeur, il avait été condamné à deux reprises à Montbéliard.

D'abord à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et menaces antisémites, pour des messages haineux contre le consul général d'Israël à Marseille et contre l'ex-député franco-israélien Meyer Habib. Une photo du drapeau de l'organisation Etat islamique avait par ailleurs été trouvée dans son ordinateur. Puis à un an de prison ferme pour des violences au couteau lors d'une rixe.