Montreux et environs Même sans neige, le bilan de Riviera Noël est très positif

ATS

24.12.2025 - 14:59

Riviera Noël, le marché de Noël de Montreux qui associe ses voisines de Vevey et Villeneuve (VD), s'est achevé mercredi sur un bilan très positif. Quelque 652'000 visiteurs ont fréquenté la manifestation en 35 jours, confirmant la solidité de ce modèle régional.

Le marché Riviera Noël a attiré pus de 650'000 visiteurs sur les rives du Léman (archives).
Le marché Riviera Noël a attiré pus de 650'000 visiteurs sur les rives du Léman (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 14:59

24.12.2025, 15:26

La manifestation s’est parfaitement déroulée, soulignant la fiabilité du dispositif de sécurité et la qualité de la coordination entre les équipes, les partenaires et les autorités locales et cantonales, se réjouissent les organisateurs mercredi dans un communiqué.

Fidèle à l’ADN de la ville de Montreux, l’édition 2025 a placé la musique au centre de l’expérience. Tout au long de la période, 51 concerts ont animé le marché, avec une programmation éclectique mêlant musiques folkloriques régionales, écoles de musique, jazz, pop-rock, gospel et DJ sets.

Au-delà de la programmation, cette édition marque un renouveau notable dans la typologie de la clientèle. La manifestation a accueilli davantage de jeunes publics, relèvent les organisateurs. Ils notent également une présence accrue de visiteurs alémaniques, ainsi qu’une hausse significative du tourisme international.

Maison du Père Noël

A Vevey, la réorganisation du marché a permis d’améliorer la lisibilité de l’offre et la fluidité des parcours, renforçant l’ancrage du site au cœur de la ville. L’atmosphère chaleureuse et apaisée du site a particulièrement séduit la clientèle locale.

Pour sa deuxième édition, Villeneuve a su se rapprocher des activités de la ville grâce notamment à un petit train, au village des lutins et à des activités famille. Elle cherche encore une intégration plus forte sur son site.

Sur les hauteurs, la Maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye a, une nouvelle fois, enregistré une fréquentation élevée. Le taux de remplissage atteignait 85% avant l’ouverture pour atteindre 100% quelques jours après le lancement. Au total, 25’000 visiteurs ont été accueillis. Des conditions météorologiques favorables ont permis un déroulement complet de l’exploitation.

200 chalets

Les exposants se déclarent très majoritairement satisfaits de cette édition 2025, tant par la stabilité de la fréquentation que par la qualité des échanges avec le public. Ces retours confirment la rigueur de la sélection des exposants et le positionnement assumé de Riviera Noël comme l’un des rares marchés à mettre en avant prioritairement l’artisanat, dont 72% d’exposants suisses.

Au niveau de la mobilité, la gratuité des bus le week-end, rendue possible grâce à la commune de Montreux et Riviera Noël, a amélioré la gestion des flux et réduit le trafic motorisé. Les visiteurs ont été nombreux à privilégier le train et les transports publics.

Nouveau modèle

Lancé en 2024, le concept de Riviera Noël réunit les villes de Montreux, Vevey et Villeneuve autour d’une ambition commune: développer un événement fédérateur et durable sur l’ensemble de la Riviera vaudoise. Depuis le 20 novembre 2025, plus de 200 chalets se sont ainsi installés sur ces trois communes. L'an dernier quelque 550'000 visiteurs avaient été dénombrés.

Montreux Noël existe lui depuis 1994. Chaque année, l'un des marchés les plus emblématiques d'Europe est fréquenté par plus de 500'000 visiteurs.Dans le canton de Fribourg, le marché de Noël de Gruyères a lui attiré 40'000 personnes pendant les quatre week-ends de l'Avent, soit treize jours de marché.

