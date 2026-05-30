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Carnet noir Monument de la sociologie et penseur de la complexité, Edgar Morin est mort à 104 ans

Basile Mermoud

30.5.2026

Le sociologue et philosophe Edgar Morin, figure majeure de la vie intellectuelle française, est mort vendredi à l'âge de 104 ans, a appris l'AFP samedi auprès de son épouse.

Sociologue, philosophe, ancien militant communiste et résistant, Edgar Morin comptait parmi les plus grandes figures intellectuelles contemporaines.
Sociologue, philosophe, ancien militant communiste et résistant, Edgar Morin comptait parmi les plus grandes figures intellectuelles contemporaines.
AFP

Agence France-Presse

30.05.2026, 08:42

30.05.2026, 08:58

Géant de la pensée marqué politiquement à gauche, il était l'auteur d'une œuvre très diverse, connue bien au-delà de la France, à contre-courant de la sociologie traditionnelle et se présentant comme une réflexion sur l'Homme à partir des données de la science.

«Jusqu’à ses derniers jours, Edgar Morin est demeuré attentif au monde, aux autres, et aux grands enjeux humains qui ont nourri sa pensée», a indiqué son épouse, Sabah Abouessalam Morin, dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Aujourd’hui, le vide qu’il laisse est immense. Mais son courage, sa fidélité aux êtres et aux idées, son exigence morale et son espérance continuent de nous accompagner», a-t-elle ajouté.

Malgré son grand âge, Edgar Morin était toujours présent et écouté dans le débat intellectuel. Car ses réflexions sur le changement de nos modes de vie, alors que s'accélère la mondialisation, disent beaucoup sur notre époque.

Docteur honoris causa de 38 universités étrangères, il a écrit une quarantaine d'ouvrages, largement traduits.

L'originalité de ce juif laïque, qui se percevait comme un «braconnier du savoir», a été de refuser la parcellisation de la connaissance, au profit d'une vision culturelle et scientifique pluridisciplinaire. À la fois historien, philosophe et scientifique, il a tenté de briser les frontières entre les disciplines.

Carnet noir. Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort

Carnet noirLe philosophe allemand Jürgen Habermas est mort

Dans le cinquième volume de son maître-livre, qui en compte six, «La Méthode», il écrivait: «Plus nous connaissons l'humain, moins nous le comprenons. Les dissociations entre disciplines le fragmentent, le vident de vie, de chair, de complexité et certaines sciences réputées humaines vidangent même la notion d'homme».

Edgar Nahoum était né enfant unique le 8 juillet 1921 à Paris, dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, émigrée à Paris. En 1941, il rejoint le Parti communiste et entre dans la Résistance sous le pseudonyme de Morin.

Il frappe les esprits en publiant en 1959 «Autocritique», qui relate son exclusion du PCF, dont il a été un des cadres, et ses propres aveuglements face au stalinisme. Il est aussi à cette époque l'un des fondateurs du comité des intellectuels contre la guerre d'Algérie.

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