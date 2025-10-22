  1. Clients Privés
Vaud Morges distingue Salvatore Gervasi, ancien directeur du Musée Bolle

ATS

22.10.2025 - 09:51

La Municipalité de Morges a dévoilé les lauréats de ses Récompenses culturelles 2025. La Distinction culturelle revient à Salvatore Gervasi, figure emblématique du Musée Bolle, tandis que deux Prix d’encouragement artistique distinguent la photographe Nella Stücker et la metteuse en scène Fanny Holland.

Les récompenses culturelles de la Ville de Morges 2025 ont été attribuées à Salvatore Gervasi, Nella Stücker et Fanny Holland (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 09:51

22.10.2025, 10:00

Avec ces distinctions, la Ville de Morges confirme son engagement à encourager la création et la relève culturelle sur son territoire, écrit-elle mercredi dans un communiqué. Les prix seront remis lors d’une cérémonie publique le 11 novembre,

Autodidacte passionné et directeur fraîchement retraité du Musée Bolle, Salvatore Gervasi reçoit la 20e Distinction culturelle de la Ville. Pendant 17 ans, il a façonné l’identité du musée, devenu un acteur culturel incontournable grâce à ses 49 expositions et à la mise en valeur du patrimoine local.

Le Musée Bolle est aussi l’un des seuls en Europe à mettre à l’honneur Audrey Hepburn, vedette de Hollywood enracinée ensuite dans la région morgienne. L’exposition «Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn, une élégante amitié», a fait date, propulsant l'institution au rang international.

Théâtre de l'imaginaire

Le Prix d’encouragement artistique est attribué à deux jeunes créatrices aux parcours inspirants. Fanny Holland, metteuse en scène et dramaturge française installée à Morges, explore le théâtre de l’imaginaire et les liens entre création et transmission. Diplômée de La Manufacture à Lausanne en 2022, elle a su s'intégrer dans le paysage culturel local, entre direction de spectacles, ateliers et projets en développement.

Nella Stücker, photographe originaire de Morges, se distingue par un travail mêlant image, vidéo et texte, centré sur la mémoire et l’identité. Lauréate d’une résidence artistique à Buenos Aires, elle poursuit un parcours prometteur avec plusieurs projets à venir, dont un film, un livre et une exposition à l’Espace 81.

L’appel à candidatures 2025 a suscité un vif intérêt: 21 dossiers ont été déposés. Ils témoignent de la vitalité et de la qualité de la scène artistique morgienne, se réjouit la Municipalité.

