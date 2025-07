La Mèbre a été gravement polluée sur la commune de Morrens (VD), causant la mort de poissons sur plusieurs centaines de mètres. Les autorités vaudoises ont identifié la zone géographique de la contamination et mènent une enquête. La pollution a été découverte lundi par des promeneurs.

La rivière vaudoise Mèbre a été gravement polluée sur la commune de Morrens (VD), causant la mort de poissons sur plusieurs centaines de mètres (photo symbolique). ATS

«La pollution est colorante et odorante», a indiqué à Keystone-ATS Sylvain Kramer, inspecteur de police faune-nature pour la région Morges-Aubonne, confirmant une information de 24 heures. «Le taux de mortalité est total sur une portion de 500 mètres environ», a-t-il précisé. Des échantillons ont été prélevés et une enquête est en cours, a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que la Mèbre est polluée. «Son lit longe des chantiers, des champs et aussi des zones industrielles et d'habitation. Ce contexte fait que, malheureusement, elle est trop souvent polluée», rappelle M. Kramer. «Sans compter que le facteur sécheresse et manque d'eau est, lui aussi, important».