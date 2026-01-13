Un enfant de treize ans est décédé dans une avalanche mardi à Bad Gastein, dans les Alpes autrichiennes, ont annoncé les services de secours, ce qui porte à deux le nombre de décès dans le pays depuis dimanche.

Les secours n'ont pas pu le ranimer. APA / BERGRETTUNG BAD GASTEIN / KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'adolescent, de nationalité tchèque, évoluait en hors piste à la mi-journée avec un autre enfant, sur le domaine skiable de Sportgastein, dans le centre du pays, quand la coulée de neige l'a enseveli, selon Andreas Kandler, chef d'intervention des secours en montagne de Bad Gastein, cité dans le communiqué. Les secours n'ont pas pu le ranimer.

À la mi-journée également, à Untertauern (centre), une randonneuse à ski et son compagnon ont été ensevelis par une avalanche. L'homme a pu se dégager et extraire sa compagne, qui a été légèrement blessée.

En Suisse et en France aussi

Ces accidents interviennent après de nombreuses avalanches dimanche après-midi au Weerberg, dans le Tyrol (ouest), qui ont fait une victime, une randonneuse à ski de 58 ans, et plusieurs blessés. En France, le même jour trois hommes sont morts dans des avalanches alors qu'ils pratiquaient le hors-piste.

En Suisse, c'est le Bernois Ueli Kestenholz, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Nagano, qui a perdu la vie dans une avalanche dimanche. Il était âgé de 50 ans.

L'accident s'est produit dimanche dans le Lötschental. Selon un communiqué de la police cantonale valaisanne, «une avalanche s'est déclenchée à environ 2400 mètres d'altitude pour une raison inconnue et a emporté un snowboarder», qui était accompagné d'un skieur.

Le responsable des secours en montagne de Pongau (centre) Gerhard Kremser, a appelé mardi les amateurs de sports d'hiver à la prudence au-dessus de la limite forestière.

«Le risque d'avalanche est actuellement important» au-delà de cette limite, en raison de «l'accumulation de neige soufflée, parfois difficiles à détecter», a-t-il déclaré, cité dans le même communiqué.

Selon le service d'alerte contre les avalanches en Autriche, le risque «est marqué au-dessus de 2000 mètres» mardi dans les massifs autrichiens, avec un risque de niveau 4 sur une échelle de 5 dans certaines zones du Tyrol et de 3 sur le reste des massifs.