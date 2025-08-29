Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

250 personnes présentes Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage

ATS

29.8.2025 - 17:43

Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne. Une grande partie avait d'abord effectué une marche blanche depuis le lieu des obsèques au cimetière des Bois-de-Vaux.

Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery
Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery. Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne.

Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne.

Photo: ATS

Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery. Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Photo: ATS

Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery
Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery. Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne.

Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne.

Photo: ATS

Mort d'un Erythréen à Lausanne: cortège funèbre et rassemblement - Gallery. Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Photo: ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 17:43

29.08.2025, 17:52

Une cinquantaine de personnes de la communauté érythréenne s'était réunie devant le restaurant dès 15h00 environ. Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Puis peu avant 16h00, pas loin de 200 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS, sont arrivées sur les lieux depuis le cimetière, aux cris et pancartes de «Justice pour Sirage» (du nom de la victime), selon un décompte de Keystone-ATS.

Lausanne. Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

LausanneUn jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

La foule s'est réunie devant Le Vaudois, fermé pour l'occasion, et sous surveillance policière. La circulation était momentanément bloquée. Une minute de silence a été observée en hommage à l'Erythréen. Le rassemblement s'est ensuite déplacé vers la place de la Riponne avant de se disperser moins d'une heure après.

Coup de pied au visage

L'altercation a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 août. Elle a mis aux prises la victime avec plusieurs membres du personnel du Vaudois, peu après la fermeture du restaurant. Elle s'est terminée sur un coup de pied porté au visage de la victime qui a alors perdu connaissance. L'homme, père de trois enfants, est décédé samedi 23 août au CHUV, selon les indications du Ministère public vaudois.

Aucun débordement. La nuit de mercredi a été calme à Lausanne

Aucun débordementLa nuit de mercredi a été calme à Lausanne

L'auteur présumé du coup de pied a été interpellé. Il a pu s'en aller après avoir été entendu par le procureur. Les conditions de la détention provisoire n'étaient pas réunies, faute de risque de récidive, de collusion ou de fuite, selon le Ministère public.

D'autres membres du personnel ayant pris part à l'altercation ont été entendus en qualité de témoins. Une instruction pénale est en cours. Une autopsie devait être effectuée pour établir la cause exacte du décès.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Une enseignante tente de se suicider dans son lycée
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !