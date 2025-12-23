  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chute fatale Obwald: un jeune skieur de 17 ans perd la vie

ATS

23.12.2025 - 14:59

Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dimanche sur le domaine skiable de Melchsee-Frutt. Après une chute, il a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.

Le malheureux a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. (image d'illustration)
Le malheureux a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.12.2025, 14:59

Selon les informations fournies parle la police cantonale obwaldienne, l'adolescent a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. Selon le communiqué publié mardi, la chute a provoqué chez la victime des blessures qui ont engagé son pronostic vital. Il a donc été héliporté vers un hôpital hors du canton, où il a succombé à ses blessures.

Les plus lus

Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Monarchie, privilèges et argent public: la polémique fait rage
Disparue à l'âge de trois ans, on la retrouve 42 ans plus tard!
Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant
Alec Baldwin: le stress de l'affaire Rust lui a coûté « 10 ans de vie»
Deux jeunes cambrioleurs interpellés dimanche à Gland