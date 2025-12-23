Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dimanche sur le domaine skiable de Melchsee-Frutt. Après une chute, il a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.

Le malheureux a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon les informations fournies parle la police cantonale obwaldienne, l'adolescent a chuté vers 13h00 sur la piste Bonistock-Bettenalp après avoir franchi une butte. Selon le communiqué publié mardi, la chute a provoqué chez la victime des blessures qui ont engagé son pronostic vital. Il a donc été héliporté vers un hôpital hors du canton, où il a succombé à ses blessures.