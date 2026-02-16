L'enquête en cours après la mort d'un militant nationaliste à Lyon a été élargie au chef d'"homicide volontaire», a annoncé lundi à Lyon le procureur Thierry Dran.

Un jeune homme brandit un drapeau en hommage au jeune homme décédé à Lyon lors d'un rassemblement dimanche à Paris (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Frappé par «au moins six individus» dans le cadre d'affrontements entre militants d'ultragauche et d'ultradroite, Quentin Deranque, 23 ans, a eu «un traumatisme crânio-encéphalique majeur», mortel «à brève échéance», a-t-il ajouté.

La police a entendu «plus d'une quinzaine de témoins» et analyse des vidéos de l'agression, et «au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation», a encore précisé le magistrat.