Incendie Mort de 41 filles au Guatemala: six ex-fonctionnaires condamnés

ATS

12.8.2025 - 23:34

La Juge Ingrid Cifuentes a infligé des peines allant jusqu'à 25 ans de prison à six des sept co-accusés.
ATS

Six anciens fonctionnaires ont été condamnés mardi de 6 à 25 ans de prison pour la mort de 41 jeunes filles dans l'incendie d'un foyer en 2017. Cette tragédie avait bouleversé le pays.

Keystone-SDA

12.08.2025, 23:34

Selon l'enquête, les mineures qui dénonçaient des mauvais traitements et des abus sexuels ont incendié des matelas dans la pièce où elles avaient été enfermées après avoir tenté de s'enfuir un jour plus tôt.

La juge Ingrid Cifuentes a jugé «responsables» les six ex-fonctionnaires (directeur ou responsable de la sécurité du foyer, policiers) d'homicide involontaire et d'abus de pouvoir. Un des co-accusés a été acquitté. Tous avaient réclamé la relaxe.

Certaines des survivantes présentes et des parents de victimes ont écouté en larmes les faits rappelés par la juge.

«Qu'elles brûlent, ces filles de putain», a ainsi déclaré la policière alertée de l'incendie et qui détenait la clé de la pièce.

À l'énoncé du verdict des cris ont retenti: «Justice pour les filles du Hogar Seguro!», le nom du foyer d'Asuncion où étaient placées des mineures en rupture avec leur famille ou orphelines.

La coordinatrice de l'ONG «Mujeres Transformando el Mundo», Paula Barrios, partie civile dans le procès entamé en janvier 2024, a déclaré à l'AFP espérer que cette sentence serait une «garantie de non-répétition» d'une pareille tragédie et que les 15 survivantes ainsi que les familles des 41 défuntes recevraient des «mesures de réparation» adéquates.

