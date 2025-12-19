  1. Clients Privés
Carnet noir Le «Club Dorothée» est en deuil, à la suite de la perte d'un «frère»

ATS

19.12.2025 - 13:52

Claude Berda, qui avait cofondé en 1977 AB Productions, à l'origine notamment du «Club Dorothée» et d'"Hélène et les garçons», est mort vendredi à 78 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Le Club Dorothée est une émission télévisée pour enfants produite par la société de Claude Berga
Le Club Dorothée est une émission télévisée pour enfants produite par la société de Claude Berga
IMAGO/Photo12

Keystone-SDA

19.12.2025, 13:52

Il était le «B» de AB Productions et son collègue Jean-Luc Azoulay en était le «A». Les enfants et petits-enfants de Claude Berda ont salué dans un communiqué «un homme de médias qui, par son intuition, a offert aux Français les programmes qui ont bercé leur jeunesse».

Dans un message à l'AFP, Dorothée a dit sa «peine tellement immense». «Mon Claude, ta 'petite soeur' de coeur, comme tu aimais m'appeler, ne pourra jamais t'oublier», a-t-elle écrit.

«Je perds comme un frère», a réagi de son côté Jean-Luc Azoulay auprès de l'AFP. «On s'est connus quand on était étudiants tous les deux» et «on s'est séparés en 2000, j'ai gardé la production et lui est passé sur d'autres aventures» mais «on était restés amis», a-t-il ajouté.

AB Productions a été racheté par le groupe Mediawan en 2017.

Franco-Suisse né le 3 février 1947, diplômé en droit et gestion, Claude Berda avait commencé sa carrière en vendant des jeans à l'université, puis avait ouvert des boutiques sur la Côte d'Azur.

Immobilier

Lancé avec Jean-Luc Azoulay, ancien secrétaire de Sylvie Vartan, AB Productions, d'abord spécialisée dans le disco, deviendra dans les années 1990 le fournisseur en sitcoms françaises de TF1 et le producteur de Dorothée, animatrice-phare d'émissions pour enfants et jeunes adolescents, dont le fameux «Club Dorothée».

Depuis les années 2000, Claude Berda s'était tourné vers l'immobilier, en Suisse et au Portugal.

«Nous garderons le souvenir d'un homme hors du commun, chaleureux et charismatique», lui a rendu hommage sa famille.

