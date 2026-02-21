Willie Colón, légende américaine de la salsa, est décédé

Le tromboniste Willie Colon, figure historique de la salsa né à New York en 1950, est décédé samedi, a annoncé sa famille dans une publication sur les réseaux sociaux.

Figure historique de la salsa, Willie Colon est décédé à l'âge de 75 ans. On le voit ici il y a une vingtaine d'années à Porto Rico. ATS

«Il s'est éteint paisiblement ce matin, entouré de sa famille aimante», ont indiqué ses proches, sans préciser les causes de sa mort. Il était âgé de 75 ans.

«Alors que nous pleurons son absence, nous nous réjouissons aussi du cadeau intemporel que représente sa musique et des précieux souvenirs qu'il a créés et vivront à jamais», ajoute sa famille.

Né dans le Bronx au sein d'une famille d'origine portoricaine, il était l'une des principales figures de ce genre musical qui s'est épanoui à New York dans les années 1960, issu de la rencontre du jazz et des musiques afro-cubaines. Il a commencé la musique par la trompette à l'âge de 12 ans, avant de changer pour le trombone.

En 1967, à 17 ans seulement, il publie son premier disque chez le fameux label Fania, «El Malo», et devient rapidement l'un des fers de lance de cette maison de disques qui a largement participé de la reconnaissance mondiale de cette musique.

Tromboniste mais aussi arrangeur et producteur, il a également collaboré à la réalisation d'albums de la chanteuse cubaine Celia Cruz, considérée comme la reine de la salsa.

Il a aussi longuement travaillé avec le chanteur Ruben Blades, son aîné de deux ans, né à Panama, autre grande star du genre. La superstar portoricaine Bad Bunny cite le nom de Willie Colon – et de son disque «'El Malo» – dans son tube «NUVEAYoL», hommage aux communautés latino qui peuplent New York.