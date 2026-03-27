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«Ce n'était pas nécessaire» Mort de Loana: une caricature de «Charlie Hebdo» horripile la toile

Valérie Passello

27.3.2026

Le journal satirique «Charlie Hebdo» fait à nouveau parler de lui avec une caricature peu flatteuse de Loana, après l'annonce de sa mort le 25 mars. Les réactions outrées pleuvent.

Valérie Passello

27.03.2026, 10:20

27.03.2026, 10:32

«J'ai toujours défendu Charlie Hebdo, je trouve que cette caricature de la pauvre Loana est limite abjecte», écrit un utilisateur du réseau social X. «Cette femme gentille est morte tellement seule à un point où son petit chien est aussi mort à ses côtés. Cette couverture de Charlie Hebdo n’était pas nécessaire. D’être méchant pour être méchant n’est pas marrant», commente une autre abonnée.

Premiers éléments de l'enquête. Loana était «manifestement décédée depuis plusieurs jours»

Premiers éléments de l'enquêteLoana était «manifestement décédée depuis plusieurs jours»

Le dessin montre une Loana en surpoids, une paille dans chaque narine (allusion à ses addictions), avec le texte: «Loana, une femme tellement inspirante». Le dessinateur a pris soin de faire dire à son sujet: «Sniffez la vie par les deux bouts».

Evidemment, un tel dessin n'a laissé personne indifférent. Nombreux sont les réactions outrées sur les réseaux sociaux. «Honte a Charlie Hebdo, gavé d'argent de l'Etat, qui ne respecte même pas le temps du deuil d une famille, comme pour les jeunes morts a Crans-Montana», écrit un autre utilisateur de X, faisant référence au dessin qui avait même fait l'objet d'une plainte pénale peu après la tragédie du Nouvel-An en Valais.

Crans-Montana. Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Crans-MontanaDessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

«Ignoble», «écoeurant», «immonde»: les qualificatifs ne manquent pas pour désigner le dessin faisant suite à la mort de la première star de télé-réalité française. Dans l'émission «Tout beau, tout n9uf», sur W9, Gilles Verdez a réagi: «Je ne trouve pas ça drôle. Je trouve ça offensant, ça affecte sa mémoire. Pensons à ses proches, à sa maman, à sa fille. Je suis estomaqué. On parlait de l’esprit Charlie, mais si c’est ça l’esprit Charlie, ce n’est plus Charlie.»

Si certains commentent que «Charlie Hebdo» a «toujours été comme ça»,  peu défendent le journal. Mais, toujours sur X, un internaute souligne: «Charlie hebdo, c'est charlie hebdo... arrêtez d'être indignés, c'est comme ça. Personne n'est obligé d'acheter. Par contre, soyez indignés de tout ceux qui se sont servi d'elle pour faire leur buzz».

Décès de l'ex-star de téléréalité Loana

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L'ex-star de téléréalité Loana, 48 ans, a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice, a-t-on appris auprès du procureur de Nice, confirmant une information de Paris-Match.

26.03.2026

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