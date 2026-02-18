  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort de Quentin Deranque France: Un deuxième collaborateur parlementaire interpellé

ATS

18.2.2026 - 17:49

Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault et un ancien stagiaire figurent parmi les onze personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches de l'enquête.

Sciences Po Lyon, le 16 février, à Lyon, en France. Quentin Deranque, 23 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été agressé le 12 février 2026 en marge d'une manifestation d'extrême droite contre un homme politique de gauche qui s'exprimait dans une université de la ville de Lyon.
Sciences Po Lyon, le 16 février, à Lyon, en France. Quentin Deranque, 23 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été agressé le 12 février 2026 en marge d'une manifestation d'extrême droite contre un homme politique de gauche qui s'exprimait dans une université de la ville de Lyon.
Imago

Keystone-SDA

18.02.2026, 17:49

Les deux hommes ont été arrêtés mardi soir en Haute-Loire. L'ancien stagiaire est soupçonné d'avoir participé directement aux violences, le collaborateur parlementaire de l'avoir aidé à se soustraire aux forces de l'ordre, selon ces sources, qui confirmaient des informations du Parisien.

L'arrestation d'un premier assistant parlementaire, Jacques-Elie Favrot, avait été rendue publique mardi. Raphaël Arnault a annoncé avoir engagé lundi les démarches pour rompre son contrat.

Les plus lus

«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct
Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast
Les fissures du manteau neigeux se propagent bien plus vite qu’imaginé