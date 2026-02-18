Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault et un ancien stagiaire figurent parmi les onze personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches de l'enquête.

Sciences Po Lyon, le 16 février, à Lyon, en France. Quentin Deranque, 23 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été agressé le 12 février 2026 en marge d'une manifestation d'extrême droite contre un homme politique de gauche qui s'exprimait dans une université de la ville de Lyon. Imago

Keystone-SDA ATS

Les deux hommes ont été arrêtés mardi soir en Haute-Loire. L'ancien stagiaire est soupçonné d'avoir participé directement aux violences, le collaborateur parlementaire de l'avoir aidé à se soustraire aux forces de l'ordre, selon ces sources, qui confirmaient des informations du Parisien.

L'arrestation d'un premier assistant parlementaire, Jacques-Elie Favrot, avait été rendue publique mardi. Raphaël Arnault a annoncé avoir engagé lundi les démarches pour rompre son contrat.