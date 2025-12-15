Nick Reiner, le fils du cinéaste Rob Reiner et de son épouse Michele Singer, a été arrêté pour meurtres après le décès du couple à leur domicile de Los Angeles, a annoncé lundi la police.

Rob Reiner et son épouse Michele Singer (archives). TheNews2/Cover Images

Keystone-SDA ATS

Les équipes de police «ont travaillé toute la nuit sur l'affaire et ont pu arrêter Nick Reiner, un suspect dans cette affaire», a dit Jim McDonnell, le chef de la police de Los Angeles, ajoutant qu'il était soupçonné de «meurtres».