Mort de Rob Reiner Leur fils arrêté pour meurtres, selon la police

ATS

15.12.2025 - 19:14

Nick Reiner, le fils du cinéaste Rob Reiner et de son épouse Michele Singer, a été arrêté pour meurtres après le décès du couple à leur domicile de Los Angeles, a annoncé lundi la police.

Rob Reiner et son épouse Michele Singer (archives).
Rob Reiner et son épouse Michele Singer (archives).
TheNews2/Cover Images

Keystone-SDA

15.12.2025, 19:14

Les équipes de police «ont travaillé toute la nuit sur l'affaire et ont pu arrêter Nick Reiner, un suspect dans cette affaire», a dit Jim McDonnell, le chef de la police de Los Angeles, ajoutant qu'il était soupçonné de «meurtres».

«Un homicide apparent». Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

«Un homicide apparent»Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

