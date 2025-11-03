  1. Clients Privés
Népal Mort de trois alpinistes dans une avalanche, quatre autres portés disparus

Alix Maillefer

3.11.2025

Une avalanche a provoqué lundi la mort de trois alpinistes, tandis que quatre autres sont portés disparus, dans un camp de base de l'est du Népal, a déclaré un responsable local à l'AFP.

Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins prisées, entre autres, en raison des journées moins longues et plus froides (archives).
Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins prisées, entre autres, en raison des journées moins longues et plus froides (archives).
Imago/Westend61

Agence France-Presse

03.11.2025, 20:27

Un groupe de douze personnes a été emporté par cette coulée de neige survenue dans la matinée sur le Yalung Ri, une montagne culminant à 5.630 mètres, a raconté Gyan Kumar Mahato, un haut responsable de la police du district de Dolakha.

Deux des alpinistes ayant péri sont des Népalais et le troisième est un étranger, tout comme les quatre qui n'ont pas été retrouvés, a-t-il souligné, citant des témoins présents sur les lieux et sans fournir les nationalités.

Selon les médias, jusqu'à sept personnes ont perdu la vie dans l'avalanche, dont des Américains, un Italien et un Canadien.

Les mauvaises conditions météorologiques dans le district de Dolakha ont retardé les opérations de secours mais un hélicoptère a réussi à atterrir à proximité. Les recherches reprendront mardi matin, a ajouté M. Mahato.

Abritant huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, le Népal accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs.

Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins prisées en raison des journées moins longues et plus froides, du terrain enneigé et de la plus courte période propice aux ascensions, comparé à la haute saison printanière.

La semaine dernière, le cyclone Montha a été à l'origine d'importantes chutes de pluie et de neige à travers le Népal, bloquant des randonneurs et des touristes sur des itinéraires de trekking himalayens très fréquentés.

Deux alpinistes italiens qui faisaient l'ascension d'un sommet isolé de l'ouest du Népal sont également portés disparus, ont fait savoir lundi des responsables du tourisme.

