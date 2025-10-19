  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir «Nous avons perdu notre frère» : Sam Rivers est mort à l'âge de 48 ans

ATS

19.10.2025 - 12:22

Le bassiste et cofondateur du groupe américain de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, est mort à l'âge de 48 ans, a annoncé samedi soir le groupe.

Le bassiste et cofondateur du groupe américain de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, est décédé. Il avait 48 ans (archives).
Le bassiste et cofondateur du groupe américain de nu metal Limp Bizkit, Sam Rivers, est décédé. Il avait 48 ans (archives).
IMAGO/Gonzales Photo

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:22

19.10.2025, 12:33

«Aujourd'hui nous avons perdu notre frère. Notre camarade de groupe. Notre battement de coeur», ont écrit le chanteur Fred Durst, le guitariste Wes Borland, le batteur John Otto et DJ Lethal (platines) dans une publication sur Instagram, qui ne précise pas la cause de la mort de Sam Rivers.

Carnet noir. Sofia Corradi, surnommée «Mamma Erasmus», est décédée

Carnet noirSofia Corradi, surnommée «Mamma Erasmus», est décédée

Il «n'était pas seulement notre bassiste, il était de la magie pure... Dès la première note que nous avons jouée ensemble, Sam a amené une lumière et un rythme qui n'auraient jamais pu être remplacés. Son talent était naturel, sa présence inoubliable, son coeur gros comme ça», ajoutent les musiciens. «Ta musique ne s'arrête jamais», ont-ils écrit, rendant hommage à une «véritable légende des légendes».

Limp Bizkit, groupe de nu metal – prononcer «new» à l'anglaise – aux accents rap, créé en 1994 par Sam Rivers et Fred Durst, a sorti son premier album «Three Dollar Bill, Y'all» en 1997.

Carnet noir. Mort de Ziad Takieddine, témoin central dans l’affaire des financements libyens

Carnet noirMort de Ziad Takieddine, témoin central dans l’affaire des financements libyens

Le troisième opus, «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water», avait obtenu un disque d'or pour ses ventes en France (100'000 exemplaires). Sam Rivers, qui avait quitté le groupe en 2015 l'avait rejoint en 2018, participant au dernier album en date du groupe «Still Sucks» (2021).

Les plus lus

Braquage au Louvre : un des bijoux dérobés a été retrouvé
Le prince Andrew aurait tenté de discréditer son accusatrice
Netanyahu accuse le Hamas de violer l’accord et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
Zelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»
L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»
L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»