Les dirigeants du monde entier ont rendu un hommage unanime au pape François après l'annonce lundi par le Vatican de la mort du souverain pontife à l'âge de 88 ans.

Le pape François était «un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité», a assuré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lundi dans un communiqué. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

ONU

Le pape François était «un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité», a assuré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lundi dans un communiqué. «Il laisse derrière lui un héritage de foi, de service et de compassion pour tous, spécialement ceux qui sont à la marge ou piégés dans les horreurs de la guerre».

Le secrétaire exécutif de l'ONU Climat Simon Stiell a rendu hommage à un «champion inébranlable de l'action en faveur du climat» et une «figure immense de la dignité humaine», qui avait «une connaissance pratique approfondie des questions climatiques les plus complexes» et a rassemblé «les forces puissantes de la foi et de la science».

AMERIQUES

- Etats-Unis

«Repose en paix, pape François! Que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé», a écrit le président américain Donald Trump dans un court message sur sa plateforme Truth Social.

«On se souviendra du pape François comme l'un des dirigeants les plus importants de notre époque», a écrit de son côté l'ancien président américain Joe Biden, saluant «son combat contre la pauvreté».

- Argentine

Le président Javier Milei, qui va décréter sept jours de deuil national, a exprimé sa «profonde douleur» à l'annonce de la mort du pape argentin, saluant sa «bonté» et sa «sagesse» malgré des «différences mineures» avec lui.

- Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney a rendu hommage à «un homme d'une grande clarté morale, d'un courage spirituel et d'une compassion sans bornes».

- Brésil

Le pape François a porté avec «courage et empathie» la cause du climat, a salué le président brésilien Lula, rendant hommage à son combat pour «l'amour, la tolérance et la solidarité».

- Cuba

Le président de Cuba Miguel Díaz-Canel a rendu hommage lundi au pape François, en rappelant sa «proximité chaleureuse» avec les Cubains.

- Mexique

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a rendu hommage à un humaniste «qui a choisi les pauvres, la paix et l'égalité».

- Venezuela

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a salué lundi la mémoire de François, un «chef spirituel transformateur» dans la lutte contre les inégalités.

EUROPE

- Union européenne

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé que le pape François avait «inspiré des millions de personnes, bien au-delà de l'Eglise catholique, par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis».

- Conseil de l'Europe

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe,Alain Berset a salué la «clarté morale inébranlable» du pape François.

- Russie

Le président Vladimir Poutine a salué un «dirigeant sage» et un «défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice». Il a souligné que le pape avait «contribué activement au développement du dialogue entre les Églises orthodoxe russe et catholique romaine, ainsi qu'à une interaction constructive entre la Russie et le Saint-Siège».

- Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky salue un pape qui «a prié pour la paix en Ukraine».

- Italie

La mort du pape François «nous afflige profondément, parce qu'un grand homme nous quitte», a réagi lundi la cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni.

- France

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à celui qui a toujours été «aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles», adressant «ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier».

- Pologne

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a salué «un homme bon, chaleureux et sensible».

- Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué les «efforts inlassables» du pape «pour un monde plus juste». Le roi Charles III s'est dit «profondément attristé» par la mort du pape François, qui a servi le monde avec «dévotion toute sa vie».

- Irlande

Le Premier ministre Micheal Martin a qualifié le pape François de «champion de la justice dans le monde moderne» et de défenseur des «pauvres» et des «opprimés».

- Espagne

Le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné son engagement «pour la paix, la justice sociale et les plus vulnérables» et le roi Felipe VI a rendu hommage au «courage» et au «réconfort» que le pape apportait «aux plus pauvres».

- Allemagne

Le chancelier sortant Olaf Scholz a salué un «défenseur des plus faibles» et un «homme de réconciliation». Le pape François «restera dans les mémoires pour son engagement infatigable» en faveur «des plus vulnérables, pour la justice et la réconciliation», a écrit son successeur désigné Friedrich Merz.

- Hongrie

«Merci pour tout» et «au revoir», dit le Premier ministre hongrois Viktor Orban

- Turquie

Le président Recep Tayyip Erdogan a salué un «homme d'État respecté» qui «accordait de l'importance au dialogue entre les différents groupes religieux»

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

- Autorité palestinienne

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rendu hommage à «un ami fidèle du peuple palestinien».

- Israël

Le président Isaac Herzog a salué «un homme de foi profonde et de compassion sans fin».

- Liban

Le Liban a perdu «un ami cher» et un «fervent soutien», a réagi le président Joseph Aoun, évoquant une «perte pour toute l'humanité».

- Iran

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a présenté ses «condoléances à tous les chrétiens du monde», ajoutant «prier Dieu Tout-Puissant pour la paix».

- Egypte

Le président Abdel Fattah al-Sissi a déploré «une perte profonde pour le monde entier», estimant que François était «une voix de paix, d'amour et de compassion».

Le grand imam d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite basée au Caire, a salué son engagement en faveur du dialogue interreligieux, le qualifiant de «symbole de l'humanité».

- Arabie saoudite

Le roi Salmane d'Arabie saoudite et le prince héritier Mohammed ben Salmane «ont adressé des messages de condoléances à la suite du décès du pape François, chef d'Etat du Vatican».

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

- RDC

Le président de la République démocratique du Congo, en proie à un conflit dans l'est, a salué son «engagement indéfectible pour la paix».

- Afrique du Sud

Le président Cyril Ramaphosa a salué sa «vision d'inclusion, d'égalité et de souci des individus et des groupes marginalisés, de même qu'une protection responsable et durable de l'environnement naturel».

- Nigeria

Le président Bola Tinubu a salué lundi la «voix puissante» du pape François, «champion infatigable des pauvres», pour son action en faveur du climat.

- Kenya

Le président William Ruto a rendu hommage à l'engagement «indéfectible» du pape en faveur de l'inclusion et de la justice», évoquant «une grande perte pour les fidèles catholiques».

ASIE

-Inde

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié le pape François de «modèle de compassion, d'humilité et de courage spirituel».

Le Dalaï-Lama, figure spirituelle du bouddhisme tibétain, a exprimé depuis son lieu d'exil en Inde, sa «tristesse» après la mort du pape dont il a salué la «dévotion» et la «simplicité».

- Sri Lanka

Le président Anura Kumara Dissanayake a rendu hommage à son «engagement inébranlable pour la paix» qui laisse selon lui «une marque indélébile».

- Indonésie

Le président indonésien Prabowo Subianto a souligné le rôle «modèle» du pape François «pour la paix, l'humanité et la fraternité».

- Bangladesh

Le chef du gouvernement provisoire, Muhammad Yunus, a pleuré un «véritable ami et une âme soeur», voyant en François une figure d'"humilité et de compassion».

- Philippines

Le président philippin Ferdinand Marcos a qualifié le pape François d'homme de «foi profonde et d'humilité» qui avait «le coeur ouvert à tous, en particulier aux pauvres et aux oubliés».

- Japon

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba Shigeru s'est dit lundi soir «extrêmement attristé» par la mort du pape, le saluant comme un défenseur de l'environnement et de la diplomatie au service de la paix.