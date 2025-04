«Visionnaire et écologiste, François aura été le pape des premières fois», écrit La Liberté lundi dans un éditorial. Le monde gardera l'image d'un homme «simple, accessible et – prudemment – novateur». Voici un aperçu des titres de la presse suisse.

Pour François, la lutte contre la pauvreté mondiale était indissociable de la lutte contre la destruction de l'environnement, selon le journal «Watson». De ses mises en garde contre les dangers écologiques, une ligne directe mène aux enseignements de François d'Assise (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Premier jésuite et premier pape venu d'Amérique, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio aura aussi été le premier à porter le nom de François, rappelle le quotidien fribourgeois. «Parce qu'il avait le côté prophétique de François d'Assise, voulant réparer l'Eglise – qu'il estimait cassée – comme le saint du XIIIe siècle». Il en a aussi assumé la simplicité.

Il s'est attaqué «frontalement» au fléau des abus sexuels, convoquant un sommet historique à Rome et publiant des mesures concrètes. Mais la mise en œuvre tarde sur le terrain et le pape n'ira pas jusqu'à reconnaître les causes systémiques des violences sexuelles. «Pour certains, il va trop loin; pour d'autres, il ne fait les choses qu'à moitié», écrit le journal fribourgeois.

Un «anti-Trump»

«Adiós, Francisco! Le monde est plus froid sans toi», titre le Blick dans son commentaire sur la mort du pape. François était un grand pape qui va manquer.

Certes, les réformes de l'Eglise catholique ont progressé beaucoup trop lentement, reconnaît le journal alémanique: «François ne pouvait pas bouleverser l'Eglise du jour au lendemain».

Mais il a initié un processus qui changera l'Eglise à long terme. Il a entamé une décentralisation salutaire – moins de Rome, plus de base. Aucun pape ne pourra revenir en arrière. François a voulu une Eglise qui soit inconfortable, qui s'implique et qui donne une voix aux faibles, aux privés de droits et aux sans défense.

«Pas un réformateur»

Pour le portail d'information «Watson», «François n'était pas un réformateur dans le sens d'un renouvellement structurel de l'Eglise qui, justement dans le monde occidental, a beaucoup de mal à garder les fidèles». Le renouvellement qui lui tenait à cœur se rapportait plutôt à l'attitude de l'Eglise envers les «pécheurs» et notamment les plus pauvres.

Pour François, la lutte contre la pauvreté mondiale était indissociable de la lutte contre la destruction de l'environnement, ajoute «Watson». De ses mises en garde contre les dangers écologiques, une ligne directe mène aux enseignements de François d'Assise. Sur les questions de doctrine, le pape était cependant «presque aussi conservateur que ses deux prédécesseurs».

«Le pape dont notre temps avait besoin»

L'«Echo illustré» souligne aussi le choix d'un «prénom programmatique, qui résume parfaitement les douze ans de son pontificat». «Il a privilégié les périphéries et plaidé pour une attitude sobre envers la Création». «Dénonçant sans relâche le cléricalisme, il s’est attelé à réformer la Curie et a invité les catholiques à l’écoute».

«François a été un pape de son temps et, indéniablement, le pape dont notre temps avait besoin», conclut le magazine.

La pastorale comptait pour lui davantage que la doctrine, estiment 24 Heures et la Tribune de Genève. «L’Église doit être un hôpital de campagne sur un champ de bataille», dit-il. L’accueil et la miséricorde doivent l’emporter sur le jugement et le rejet. François a séduit les fidèles mais dû affronter une Curie hostile, ajoute les deux journaux.

Expulsion des migrants dénoncée

Pour le Quotidien jurassien, la simplicité de celui qui se considérait comme le «serviteur des serviteurs de Dieu» a fait sa force. Ses prises de position en faveur des exclus, des homosexuels ou du climat ont été porteuses d’espoir et de paix.

Dans une lettre adressée aux évêques américains, parmi lesquels des fidèles du président Trump, il dénonçait l’expulsion forcée de migrants d’Amérique latine. Sa parole demeure et sa volonté d’ouverture inspirera, du moins il faut l’espérer, ses successeurs, ajoute le journal.