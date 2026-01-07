  1. Clients Privés
Trahison Mort d'un agent de la CIA au passé très tumultueux

ATS

7.1.2026 - 07:19

Aldrich Ames, un agent de la CIA condamné à la prison à vie pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Il avait travaillé pendant plus de 30 ans pour l'agence de renseignement américaine.

Aldrich Ames est mort lundi à l'âge de 84 ans.
Aldrich Ames est mort lundi à l'âge de 84 ans.
ats

Keystone-SDA

07.01.2026, 07:19

Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, il avait été condamné en 1994 à la prison à vie pour avoir vendu pour plus de 2,5 millions de dollars de renseignements à Moscou.

Selon le ministère américain de la justice, sa trahison aurait compromis des dizaines d'opérations secrètes et coûté la vie à une douzaine d'agents doubles travaillant pour les Américains.

Avec sa femme Rosario, il a transmis des informations à l'Union soviétique à partir de 1985. Le train de vie luxueux du couple a à l'époque éveillé les soupçons et il est démasqué en 1994.

