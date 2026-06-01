  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Mort d'un ancien ministre – «Une figure de la vie politique francilienne disparaît»

Valérie Passello

1.6.2026

André Santini, maire depuis 1980 d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et ancien ministre, est mort à l'âge de 85 ans, a annoncé lundi à l'AFP un de ses adjoints, confirmant une information du Parisien.

Sous les mandats successifs d'André Santini, Issy-les-Moulineaux a notamment réussi à attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft.
Sous les mandats successifs d'André Santini, Issy-les-Moulineaux a notamment réussi à attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft.
AFP

Agence France-Presse

01.06.2026, 09:49

01.06.2026, 09:54

En mars, cette figure du centre-droit avait remporté la mairie d'Issy-les-Moulineaux  (70.000 habitants) pour la huitième fois, au terme d'une campagne de plusieurs mois menée depuis l'hôpital à la suite d'une chute.

«Je reviens de loin», avait confié début mars l'octogénaire à ses fidèles à l'occasion d'une autorisation de sortie selon Le Parisien. Mais «il me reste un peu de sang à utiliser et un morceau de coeur», avait-il ajouté.

Maire d'Issy-les-Moulineaux, député des Hauts-de-Seine, vice-président de la Métropole du Grand Paris, président du puissant Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (Sedif) dès 1983, M. Santini a également été secrétaire d'Etat et ministre délégué entre 1986 et 1988, puis à nouveau secrétaire d'Etat de 2007 à 2009.

Sous ses mandats successifs, Issy-les-Moulineaux a notamment réussi à attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft.

L'élu était visé par une information judiciaire pour harcèlement et agression sexuelle: deux hommes ayant travaillé à Issy ont accusé M. Santini pour des faits s'étendant jusqu'en mai 2022.

«Une figure de la vie politique francilienne disparaît», a réagi sur X la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

«On lui doit la transformation totale de sa ville d'Issy-les-Moulineaux qu'il chérissait et l'arrivée en Ile-de-France de nombreux sièges sociaux d'entreprises étrangères qu'il allait convaincre une par une», a-t-elle ajouté.

rr/bfa/sp

Les plus lus

La grande fête trumpienne à la Maison Blanche fait fuir les artistes
Une Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté
Berne veut récupérer les fusils militaires inutilisés
Les hôtels genevois subissent de plein fouet les effets du G7
«Je suis multimillionnaire et je vis toujours chez mes parents»
Vaud reprend l'instruction après que le corps a été retrouvé en France