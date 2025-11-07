Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable

Près de quatre semaines après la mort violente de Fabian, un enfant de huit ans de Güstrow, dans le nord-est de l'Allemagne, la police a arrêté une suspecte. Il s'agirait de l'ex-petite amie du père.

Après avoir reçu de nombreuses informations, la police a perquisitionné jeudi plusieurs propriétés à Reimershagen et dans le village voisin de Rum Kogel. Keystone

Près de quatre semaines après la mort violente du petit Fabian, âgé de huit ans et originaire de Güstrow, dans le nord-est de l'Allemagne, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre d'une femme soupçonnée de meurtre.

Ce mandat a déjà été exécuté, a annoncé jeudi le procureur Harald Nowack à Rostock. La femme est soupçonnée d'avoir tué le jeune garçon. Nowack n'a pas donné plus de détails sur la suspecte.

Selon «RTL», la suspecte arrêtée le jour même est en revanche l'ex-petite amie du père de Fabian. Jeudi déjà, on a appris que sa maison avait été perquisitionnée par la police et que son 4x4 avait été mis à la fourrière.

Les semaines précédentes, la voiture de la femme avait déjà été examinée à la recherche d'indices. Elle avait alors déclaré dans une interview à «RTL» : «Je ne comprends pas du tout pourquoi je suis visée. J'ai remis mon téléphone portable à la police, ma voiture a été examinée, j'ai tout fait volontairement et j'ai coopéré. Je ne ferais probablement pas ça si j'avais quelque chose à voir avec cette histoire».

Auparavant, lors de l'enquête, la femme avait déclaré avoir trouvé le corps du garçon par hasard. «Je me suis promenée dans la forêt avec mon amie parce qu'elle ne se sentait pas bien. Je n'ai rien à voir avec ça», avait alors expliqué la jeune femme de 29 ans. «Fabian était comme mon propre enfant. J'ai été sa 'mère nourricière' pendant quatre ans, pour ainsi dire. Je l'ai aimé comme mon propre enfant et je n'aurais jamais fait de mal à ce petit être». Ce n'est qu'en août que la femme et le père de Fabian se seraient séparés, selon les informations de «RTL».

Cependant, la mère de Fabian avait publiquement exprimé ses doutes au début de l’enquête: « Je ne peux pas croire qu'elle se promenait par pur hasard ici. Pourquoi là ? Elle a une forêt juste à côté de chez elle. Pourquoi elle, parmi toutes les personnes, aurait-elle trouvé mon enfant ? Il y a quelque chose de louche.»

L’enquête est toujours en cours et donc la présomption d'innocence s'applique.

Nombreuses perquisitions

Pour mémoire, le corps de l'enfant disparu avait été découvert mi-octobre, après plusieurs jours de recherche, à une quinzaine de kilomètres au sud de Güstrow (Mecklembourg-Poméranie occidentale), près d'une mare à Klein Upahl. Selon le parquet, l'autopsie avait révélé que le garçon avait été victime d'un crime violent. Selon l'enquête, Fabian a été tué dès le jour de sa disparition, le 10 octobre.

Après des semaines d'enquête sans résultats tangibles, l'émission télévisée de la ZDF «Aktenzeichen XY... ungelöst» a rendu compte de l'affaire. Elle avait reçu 33 informations importantes qui étaient encore en cours d'examen. «Les mesures de perquisition et l'arrestation d'aujourd'hui n'avaient rien à voir avec l'émission d'hier», a déclaré Nowack dans sa brève déclaration à Rostock.

Tôt jeudi matin, des policiers ont perquisitionné de nombreuses propriétés dans la région. Il s'agissait d'objets appartenant à plusieurs personnes à Reimershagen, dans le district de Rostock, ainsi que d'un objet dans le village voisin de Rum Kogel, a déclaré une porte-parole de la police. Des perquisitions avaient déjà eu lieu à Reimershagen, sur le terrain d'une exploitation agricole, en relation avec la mort du garçon.