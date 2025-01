Mort de Le Pen: les premières réactions du monde politique

Les réseaux sociaux s'enflamment après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen ce mardi. À droite comme à gauche, les premières réactions des représentants du monde politique arrivent.

Rédaction blue News Valérie Passello

L'un des premiers personnages publics à avoir réagi est Jean-Luc Mélenchon. Le ténor de la France insoumise a publié ce message sur X: «Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répandus, continue».

Du côté du Rassemblement national, le président du parti d'extrême-droite Jordan Bardella n'a pas tardé non plus à réagir sur ce même réseau social. «Jean-Marie Le Pen est mort», écrit-il, avant de rappeler brièvement son parcours, résumant: «Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté». Il termine en disant que ses pensées vont à la famille du défunt et à ses proches, «et bien sûr à Marine dont le deuil doit être respecté».

«Jugement de l'Histoire»

Le Pen a joué un «rôle dans la vie publique» qui «relève désormais du jugement de l'Histoire», affirme l'Elysée. «Le président de la République exprime ses condoléances à sa famille et ses proches», a ajouté la présidence française.

Le Premier ministre français François Bayrou, quant à lui, estime que Jean-Marie Le Pen «aura été une figure de la vie politique française», au-delà «des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond». Ajoutant sur X: «On savait, en le combattant, quel combattant il était».

Jean-Marie Le Pen «aura incontestablement marqué son époque», a affirmé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, estimant qu'une «page de l’histoire politique française se tourne».

«Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir de Jean Marie Le Pen, il aura incontestablement marqué son époque», a réagi sur X le ministre, adressant ses «condoléances à Marine Le Pen et à ses proches».

Zemmour: «Parmi les premiers à alerter la France»

Eric Zemmour s'est lui aussi fendu d'un commentaire sur X: «Par-delà les polémiques, par-delà les scandales, ce que nous retiendrons de lui dans les prochaines décennies, c'est qu'il fut parmi les premiers à alerter la France des menaces existentielles qui la guettaient». Le candidat malheureux à la présidentielle 2022, dont le slogan était: «Pour que la France reste la France», ajoute à propos de Jean-Marie Le Pen: «Il restera la vision d'un homme, et son courage, à une époque où les hommes courageux n'étaient pas si nombreux».

Tout à gauche de l'échiquier politique, Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste à la présidentielle de 2022 et candidat du Nouveau Front populaire aux législatives en 2024, affiche sa satisfaction à l'annonce de la mort du père de Marine Le Pen: «C’est dingue, les vœux ça marche ! L’année 2025 ne commence pas trop mal avec cette bonne nouvelle de la mort de Le Pen, un raciste, un colonialiste, un facho, un tortionnaire, un assassin, un homophobe, etc… mais ça change rien au combat antifasciste unitaire à mener d’urgence», réagit ce dernier sur X.