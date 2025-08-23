  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Venise Un décès sur le plateau de «Emily in Paris» interrompt le tournage 

SDA

23.8.2025 - 08:15

En raison d'un décès, le tournage de la cinquième saison de la série à succès de Netflix «Emily in Paris» a été interrompu peu avant la fin prévue.

The first look at ‘EMILY IN PARIS’ Season 5 has been released. Premiering December 18 on Netflix.

[image or embed]

— Film Updates (@thefilmupdates.bsky.social) 20. August 2025 um 17:07
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

23.08.2025, 08:15

23.08.2025, 12:47

Pendant le tournage de la série "Emily in Paris" dans un hôtel de Venise, un assistant réalisateur de 47 ans s'est effondré, comme l'a confirmé la municipalité.

L’homme, de nationalité italienne, n’a pas pu être réanimé. Les premières hypothèses évoquent une crise cardiaque. La durée de l’interruption du tournage reste pour l’heure inconnue.

La série, qui suit les aventures d’une jeune Américaine incarnée par Lily Collins, est principalement tournée à Paris. Toutefois, plusieurs épisodes de la nouvelle saison se déroulent en Italie, notamment à Rome et à Venise. Le tournage dans la Cité des Doges devait initialement se poursuivre jusqu’à lundi.

L'assistant réalisateur était originaire de Venise

Le tournage à Rome s’est déroulé en mai dernier. Selon Netflix, la cinquième saison d’«Emily in Paris» devrait être mise en ligne peu avant Noël.

Selon les médias italiens, l'assistant réalisateur est mort alors qu'une des dernières scènes devait être tournée dans l'un des hôtels les plus connus de la ville, l'hôtel Danieli.

L’homme de 47 ans, originaire de Venise, travaillait depuis de nombreuses années dans le cinéma international. Également écrivain, il composait des poèmes, des contes et des histoires pour enfants. La municipalité vénitienne a adressé ses condoléances à sa famille.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»
Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin