En raison d'un décès, le tournage de la cinquième saison de la série à succès de Netflix «Emily in Paris» a été interrompu peu avant la fin prévue.

Keystone-SDA, Keystone-ATS SDA

Pendant le tournage de la série "Emily in Paris" dans un hôtel de Venise, un assistant réalisateur de 47 ans s'est effondré, comme l'a confirmé la municipalité.

L’homme, de nationalité italienne, n’a pas pu être réanimé. Les premières hypothèses évoquent une crise cardiaque. La durée de l’interruption du tournage reste pour l’heure inconnue.

La série, qui suit les aventures d’une jeune Américaine incarnée par Lily Collins, est principalement tournée à Paris. Toutefois, plusieurs épisodes de la nouvelle saison se déroulent en Italie, notamment à Rome et à Venise. Le tournage dans la Cité des Doges devait initialement se poursuivre jusqu’à lundi.

L'assistant réalisateur était originaire de Venise

Le tournage à Rome s’est déroulé en mai dernier. Selon Netflix, la cinquième saison d’«Emily in Paris» devrait être mise en ligne peu avant Noël.

Selon les médias italiens, l'assistant réalisateur est mort alors qu'une des dernières scènes devait être tournée dans l'un des hôtels les plus connus de la ville, l'hôtel Danieli.

L’homme de 47 ans, originaire de Venise, travaillait depuis de nombreuses années dans le cinéma international. Également écrivain, il composait des poèmes, des contes et des histoires pour enfants. La municipalité vénitienne a adressé ses condoléances à sa famille.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.