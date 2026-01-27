  1. Clients Privés
France Morts solitaires : un décompte glaçant et sous-évalué !

Gregoire Galley

27.1.2026

Trente-deux personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles en 2025, des semaines, des mois, voire des années après leur décès, d'après un décompte publié mardi par les Petits Frères des Pauvres.

Les personnes âgées n'ont pas ou peu d'interaction avec les cinq réseaux de sociabilité : la famille, les amis, le monde du travail, l'associatif et le voisinage (image d’illustration).
Les personnes âgées n'ont pas ou peu d'interaction avec les cinq réseaux de sociabilité : la famille, les amis, le monde du travail, l'associatif et le voisinage (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

27.01.2026, 07:49

Évreux, Nice, Mont-de-Marsan, Le Mans, Apt, Montpellier... l'association a recensé ces décès, «conséquences ultimes d'un isolement social extrême», à partir de faits divers relatés dans les médias régionaux.

À Bordeaux, en mars 2025, le squelette d'une septuagénaire a été retrouvé dans le jardin de sa maison près de deux ans après son décès. À Montrouge, en région parisienne, un corps décomposé est découvert en septembre dans un studio HLM, trois ans après son décès, par un huissier lors d'une procédure d'expulsion, selon le Parisien.

Un décompte «sous-évalué», selon l'association, qui a l'intention, faute d'avoir convaincu les pouvoirs publics, de créer d'ici la fin de l'année son propre «observatoire de la mort solitaire» pour recenser les cas et mieux mesurer la solitude extrême.

«Si de nombreux acteurs publics, associatifs ou funéraires estiment que notre comptage est sous-estimé, personne n’est en mesure de quantifier de façon fiable le nombre annuel de morts solitaires en France», dit l'association.

Comité scientifique

Elle compte créer au premier semestre un «comité scientifique» qui réunira chercheurs, sociologues, gériatres et acteurs du terrain, représentants des collectivités locales et des pompes funèbres, avec pour mission «de créer un Observatoire de la mort solitaire d’ici la fin de l’année», explique à l'AFP Yann Lasnier, délégué général de l'association.

Morts de la rue, corps non réclamés à la morgue ou à l'hôpital, défunts qui n'ont personne à leurs obsèques: la définition de mort solitaire n’est «pas partagée», souligne-t-il.

Ce comité scientifique «va aider à poser une définition» et réfléchir à des «solutions de prévention et détection de ces phénomènes», alors que l'association évalue à 750.000 le nombre de personnes âgées sans liens sociaux. Elles n'ont pas ou peu d'interaction avec les cinq réseaux de sociabilité: la famille, les amis, le monde du travail, l'associatif et le voisinage.

Cet observatoire aura pour objectif de collecter des données fiables sur la fréquence et les circonstances de la mort solitaire, d’analyser les facteurs de risque et de proposer des recommandations concrètes pour les pouvoirs publics et les acteurs sociaux. Il y aurait une «surreprésentation» d’hommes et de la tranche d’âge 60-75 ans, relève Yves Lasnier.

