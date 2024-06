Un tribunal russe a condamné mercredi un soldat américain à plus de trois ans d'emprisonnement pour vol et menace de mort, ont rapporté des agences de presse d'Etat.

Gordon Black a été condamné à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement par un tribunal de Vladivostok, ont indiqué Tass et Spoutnik.

Le soldat américain avait été arrêté en Russie et était jugé depuis le 6 juin, accusé de menace de mort, d'avoir «battu» sa petite amie russe et de lui avoir volé 10'000 roubles, soit un peu plus de 100 euros.

Lundi, lors de la deuxième audience de son procès, M. Black, assisté d'un interprète, avait plaidé «non coupable» de menaces de meurtre, mais «partiellement coupable de vol», tout en assurant qu'il ne pas avoir prémédité cet acte, d'après l'agence Interfax.

La victime a affirmé que Gordon Black avait tenté de l'étrangler lors d'une bagarre dans l'appartement qu'ils louaient ensemble, avant de partir dormir à l'hôtel et de lui voler de l'argent pour payer sa nuitée.

Gordon Black avait déclaré être déployé en Corée du Sud et s'être rendu en Russie à son invitation. Il l'a accusée d'avoir provoqué leur bagarre, affirmant qu'elle était en état d'ébriété, selon les médias locaux. Le soldat a accusé sa compagne d'avoir lancé une assiette sur lui, avant de le frapper au visage. Il a déclaré être ensuite monté sur elle et l'avoir prise par le cou pour la «calmer», avant de la relâcher et de lui faire un massage parce qu'elle disait avoir mal au dos.

Gordon Black a affirmé avoir ensuite pris 10'000 roubles dans le porte-monnaie de sa petite amie pour partir dormir à l'hôtel. Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie.

Washington, qui soutient militairement et financièrement Kiev face à l'armée russe en Ukraine, accuse Moscou de vouloir les échanger contre des Russes détenus aux Etats-Unis.

